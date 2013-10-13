Вход
  • Предложить идею
  • Вступить в сообщество
  • Правила сообщества
Друзья «Банки.ру»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Андрей Мартынов (andreian2000)
13.10.2013 15:09 #
Отклонено

Кредиты вебмани

Необходимо добавить раздел для кредитов в электронной валюте вебмани. Особенно пользуется спросом онлайн кредиты с формальным аттестатом.
3

Комментарии 3

Ca$h_man
#
Зачем? Чем Вас не устраивает биржа вебмани?
ardneh
#
"Кредиты" ВебМани касаются взаимоотношений внутри одной, вполне конкретной системы: ВебМани. smile:) Уверен, что сама система и разнообразные информационные сервисы, построенные вокруг неё, предоставляет достаточно инструментов для построения денежных взаимоотношений для тех, кто хочет заняться ростовщитеством или пожить не по средствам. smile;)
ardneh
#
20.11.2013 в 10:25 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.