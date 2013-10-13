Отклонено

Повышенным кэшбеком оплачивать полисы "Тинькофф Онлайн Страхование"

1. Скоро ТКС предложит приобретать страховые полисы "Тинькофф Онлайн Страхование"

2. Банк уже выплачивает кэшбек в размере 1% по операциям с расчетной картой + какие то бонусы по кредитной карте.



Нужно связать два этих момента, предложив держателям расчетных карт выбирать между обычным и повышенным кэшбеком (хотя бы 2%), причем повышенный кэшбек можно потратить только на приобретение полисов страхования своей родной компании.



Таким образом деньги не уйдут из банка, и клиентская база страховой будет быстро увеличиваться. Особенно если будут предлагаться полисы добровольного медицинского страхования, что, кстати, дает банку дополнительную возможность оценки потенциальных заемщиков по кредитным картам. Не плохо по той же схеме финансировать добровольное пенсионное страхование.



Идея навеяна бонусной программой Связного банка.



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