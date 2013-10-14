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Аватар Олег Жильцов (zhilets)
14.10.2013 08:17 #
На рассмотрении

Накопительный счет Бвк

Для меня (да и для многих) БРС привлекателен наличием НС к дебетовым продуктам банка (Бвк, голд, платина). На НС в целях безопасности лежит большая часть средст, на картсчете - меньшая.Все довольны. В свете последних изменений в политике банка доходность НС резко снизилась и теперь приходится все средства держать на картсчете, что не всегда безопасно (понятно о чем речь - компрометация карты и т.д.). Предложение: доходность НС на следующий месяц привязать к доходности карты, т.е. если на карте 10 процентов, то и на НС - 10, на карте 6% и на НС 6%. Данный способ не пойдет в разрез с политикой банка, но повысит защищенность средств клиентов, соответственно доверие к банку и уменьшит выплаты банка по программе защита от мошенничества.

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Комментарии 2

viabank
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поддерживаю. но сомневаюсь, что примут. не просто так завлекают клиентов держать денежки на карточных счетах.
Алимова Альфия
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16.10.2013 в 16:46 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
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