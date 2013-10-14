На рассмотрении

Накопительный счет Бвк

Для меня (да и для многих) БРС привлекателен наличием НС к дебетовым продуктам банка (Бвк, голд, платина). На НС в целях безопасности лежит большая часть средст, на картсчете - меньшая.Все довольны. В свете последних изменений в политике банка доходность НС резко снизилась и теперь приходится все средства держать на картсчете, что не всегда безопасно (понятно о чем речь - компрометация карты и т.д.). Предложение: доходность НС на следующий месяц привязать к доходности карты, т.е. если на карте 10 процентов, то и на НС - 10, на карте 6% и на НС 6%. Данный способ не пойдет в разрез с политикой банка, но повысит защищенность средств клиентов, соответственно доверие к банку и уменьшит выплаты банка по программе защита от мошенничества.





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