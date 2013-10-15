Отклонено

Пополнение проездного быстро из инет-банка с помощью короткой смс Петербург

Предлагаю во-первых добавить нового получателя платежей в инет-банке - вот этого кто обслуживает карты Подорожник для проезда в метро и наземном транспорте.

Но речь идёт не просто о добавлении нового провайдера у которого полторы тыщи пользователей - с помощью этих проездных ЕЖЕДНЕВНО! совершаются миллионы поездок - востребованность будет просто аццкая. Очень часто забегаешь в метро и вспоминаешь "Йопэрэсэтэ, деньги-то на Подорожнике кончились!" приходится в очередь стоять или в терминал лезть, а там пластик не принимает, а нала в кармане нет - нужно ещё в банкомат лезть, и медленно и тоже очередь. В общем - дрянь. Причём - каждый день почти.

Поэтому было бы сказочно удобно - забегаешь в метро - вспомнил что нужно там пополнить баланс - на ходу отправил заготовленный шаблон-смс на пополнение карты на 100 р и пока до турникета добежал - уже хоп! - деньги пришли, и ты не снижая скорости проходишь в метро сразу. Особенно если с кредитки к тому же через инет-банк тоже короткой командой пополнять. Сделайте, плиз!

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