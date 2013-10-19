Подписаться на идею Дмитрий (rxs)

Ждет рассмотрения

Уведомление о неисполнении операции в Сбербанк-онлайн

Встретился случайно, с ситуацией, когда 2 операции, выполненные через Сбербанк-онлайн, не завершились и остались висеть в статусе "Ожидается обработка". Прошло 5 рабочих дней, и они уже точно не будут выполнены, но при этом:

- продолжают висеть в статусе "Ожидается обработка".

- клиент не проинформирован, что из-за внутренних сбоев в банке операции не проведены.

Идея в следующем. В случае зависания операции на срок более 1 дня

Идеальный вариант

- рестарт операции заново с указанными параметрами, но с новой датой, и отмена предыдущей операции, которая "зависла"

- уведомить о текущей ситуации клиента

Минимальный вариант

- уведомить клиента о том, что операции не были проведены и требуют ручных действий со стороны клиента - отзыва или рестарта для ее проведения

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