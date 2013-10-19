поддерживаю. например, у Авангарда подобный функционал есть, в мобильном приложении (для Android) отображается статус банкомата (например, работает), время его работы (например, круглосуточно), наличие купюр (например: 5000 - много, 1000 - мало, 500 - много, 100 - отсутствует). судя по тому, что за несколько минут перелистывания списка в поисках разнообразных статусов я так и не нашел "сбойного" банкомата - банк весьма оперативно реагирует на сбои своих устройств (ну, или предотвращает их) smile:)