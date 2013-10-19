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Ждет рассмотрения

Статус работы банкоматов, терминалов, отделений в мобильном приложении

Каждый из объектов - банкомат, терминал, отделение Сбербанка используют определенное ПО, оборудование и канал связи с центральной системой Сбербанка.

Возможно и реализуемо в реальности сделать следующее: отслеживать по системе мониторинга

- доступность канала до объекта

- доступность объекта

- состояние работоспособности объекта (ответ от ключевых служб в ПО)

Соответственно на карте объектов мобильного приложения можно информировать клиента, что объект функционирует нормально, или же уведомить о каком-то сбое.

Плюсы:

- для банка - более быстрое реагирование на сбои своих устройств

- для клиентов - не тратится время на посещение объектов, которые не функционируют в данный момент

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