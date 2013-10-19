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Статус работы банкоматов, терминалов, отделений в мобильном приложении
Каждый из объектов - банкомат, терминал, отделение Сбербанка используют определенное ПО, оборудование и канал связи с центральной системой Сбербанка.
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Возможно и реализуемо в реальности сделать следующее: отслеживать по системе мониторинга
- доступность канала до объекта
- доступность объекта
- состояние работоспособности объекта (ответ от ключевых служб в ПО)
Соответственно на карте объектов мобильного приложения можно информировать клиента, что объект функционирует нормально, или же уведомить о каком-то сбое.
Плюсы:
- для банка - более быстрое реагирование на сбои своих устройств
- для клиентов - не тратится время на посещение объектов, которые не функционируют в данный момент
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