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Аватар Дмитрий (rxs)
19.10.2013 21:58 #
Ждет рассмотрения

Заполнение полей Автоплатежа из шаблонов

Реализовать возможность заполнения параметров услуги автоплатежа (при ее подключении) из имеющихся шаблонов в Сбербанк-онлайн
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