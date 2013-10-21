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Аватар Артур Акобян (77erifas)
21.10.2013 23:12 #
Реализовано

Помоч людям

Люди не могут взять кредит,потому что у них были просрочки.Я предлагаю такой вариант, убрать программу которая автоматом отказывает,данный момент люди не хотят брать кредит потому что знают что получат отказ.Было случи с Джей Мани Банком,люди отправили онлайн заявку и позвонили сказали предварительно вам одобрено приезжайте оформим,они приезжают оформляют ,им говорят вам через час позвонят,и течения часа банк звонит по всем номерам которые они оставляли на работу директору бухгалтерию мужу маме и на следующий день звонят говорят вам программа отказала
2

Комментарии 2

ardneh
#
Артур, вашу идею прекрасно реализует один из разделов нашего сайта — для решения проблем, возникающих при общении с банками у нас на сайте есть «Народный рейтинг»: http://www.banki.ru/services/responses/

Здесь можно оставить отзыв о банке, описав ситуацию и поставив банку оценку. Многие банки активно реагируют на отзывы наших посетителей, принимая живое участие в решении их конкретных проблем.
ardneh
#
20.11.2013 в 10:20 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
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