Реализовано

Помоч людям

Люди не могут взять кредит,потому что у них были просрочки.Я предлагаю такой вариант, убрать программу которая автоматом отказывает,данный момент люди не хотят брать кредит потому что знают что получат отказ.Было случи с Джей Мани Банком,люди отправили онлайн заявку и позвонили сказали предварительно вам одобрено приезжайте оформим,они приезжают оформляют ,им говорят вам через час позвонят,и течения часа банк звонит по всем номерам которые они оставляли на работу директору бухгалтерию мужу маме и на следующий день звонят говорят вам программа отказала



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