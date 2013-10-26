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Перенос лимитов при перевыпуске карт, настройка лимитов до получения карты.

Существует следующая проблема в безопасности при перевыпуске карты. На действующей карте установлены лимиты, однако для перевыпущенной они обнулены. Таким образом, от момента получения карты до момента установки лимитов возникает определенная проблема с безопасностью. Как минимум, надо дойти до дома или работы, чтобы была возможность их установить. Если же эта карта дополнительная, то временной период обнуленных лимитов становится еще больше. Если человек получает карту не по месту постоянного проживания, а, например, проездом, то ситуация еще более усугубляется. Предлагаю, аналогично настройкам sms-информирования, допускать копирования установок лимитов на перевыпускаемую карту.

Аналогичная проблема стоит и для вновь выпускаемых карт. Предлагаю сделать возможным установку лимитов до получения карты для действующих клиентов либо, в том числе и для новых, предусмотреть возможность выпуска с нулевыми лимитами.



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