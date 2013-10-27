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Профили лимитов в интернет-банке для карт (по стране/региону + суммам на траты/снятие наличных)

В последнее время "Авангард" проделал впечатляющую работу с точки зрения повышения безопасности пользования картами, предложив достаточно гибкие настройки в плане лимитов по суммам для различных типов транзакций, так и (последнее нововведение) - по регионам использования. Тем не менее, на мой взгляд, это один из случаев, когда гибкость настроек и их количество играет злую шутку: реально разобраться и установить нужные ограничения для каждого типа карт уже требует некоторого количества времени, а, к примеру, если потребуется поехать в другой регион, да еще и не с одной картой, то приходится делать достаточно большое количество действий/подтверждений.



В связи с чем предлагается идея: на уровне интернет-банка реализовать идею профилей/макросов/настроек. Например, у человека по умолчанию установлены лимиты для максимально безопасного использования карты в своем и только в своем регионе, но ему требуется совершить интернет-транзакцию. Вместо длительного путешествия по меню с подтверждениями, он один раз создает профиль "Интернет-карта" с соответствующими настройками и парой действий выбирает его. Или наоборот: карта используется только для интернет-покупок, но в нужный момент с помощью мобильного приложения он со своего смартфона оперативно и кратковременно может открыть ее, к примеру, для покупки в магазине или расчета в ресторане, либо снять наличные, создав предварительно профиль "Банкомат". Либо по умолчанию закрыть все регионы, кроме России, но на время поездки в Азию открывать ее для совершения покупок с помощью профиля "Азия", причем, в данном случае ввиду относительной легкости и возможности осуществления этого из мобильного приложения, открывать именно на короткий промежуток времени, что уменьшает вероятность несанкционированного списания средств.



Мне кажется, реализация подобноей идеи была бы выгодна как пользователям (один раз настроил профили и пользоваться этим можно достаточно просто, удобно и быстро), так и банку (упрощается интерфейс => больше клиентов будут пользоваться ограничениями/лимитами => меньше вероятность несанкционированного использования карты).

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