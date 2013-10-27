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Hipster
(Hipster)
Ждет рассмотрения
Профили лимитов в интернет-банке для карт (по стране/региону + суммам на траты/снятие наличных)
В последнее время "Авангард" проделал впечатляющую работу с точки зрения повышения безопасности пользования картами, предложив достаточно гибкие настройки в плане лимитов по суммам для различных типов транзакций, так и (последнее нововведение) - по регионам использования. Тем не менее, на мой взгляд, это один из случаев, когда гибкость настроек и их количество играет злую шутку: реально разобраться и установить нужные ограничения для каждого типа карт уже требует некоторого количества времени, а, к примеру, если потребуется поехать в другой регион, да еще и не с одной картой, то приходится делать достаточно большое количество действий/подтверждений.
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В связи с чем предлагается идея: на уровне интернет-банка реализовать идею профилей/макросов/настроек. Например, у человека по умолчанию установлены лимиты для максимально безопасного использования карты в своем и только в своем регионе, но ему требуется совершить интернет-транзакцию. Вместо длительного путешествия по меню с подтверждениями, он один раз создает профиль "Интернет-карта" с соответствующими настройками и парой действий выбирает его. Или наоборот: карта используется только для интернет-покупок, но в нужный момент с помощью мобильного приложения он со своего смартфона оперативно и кратковременно может открыть ее, к примеру, для покупки в магазине или расчета в ресторане, либо снять наличные, создав предварительно профиль "Банкомат". Либо по умолчанию закрыть все регионы, кроме России, но на время поездки в Азию открывать ее для совершения покупок с помощью профиля "Азия", причем, в данном случае ввиду относительной легкости и возможности осуществления этого из мобильного приложения, открывать именно на короткий промежуток времени, что уменьшает вероятность несанкционированного списания средств.
Мне кажется, реализация подобноей идеи была бы выгодна как пользователям (один раз настроил профили и пользоваться этим можно достаточно просто, удобно и быстро), так и банку (упрощается интерфейс => больше клиентов будут пользоваться ограничениями/лимитами => меньше вероятность несанкционированного использования карты).
Комментарии 28
побегут жаловаться, что им не дают распорядиться денежными средствами по своему усмотрению.
Поэтому либо "Решето" либо сознательный выбор клиента.
Вот-вот, по факту так и есть, а в итоге: много ли народу вообще о лимитах знают? А из тех, кто что-то где-то слышал, многие ли ими реально пользуются?
А "Жмот" - не вариант, согласен. Даже если клиент жаловаться не пойдет, он просто картой пользоваться не будет из серии "не работает что-то эта глюкалова, ну и фиг с ней", да еще и потом в НР гневный рейтинг напишет, как у него многомиллионная сделка сорвалась.
У нас лимит на трансграничку поставил один клиент.
Еще один очень полезный лимит (В Авангарде такого нет) не поставил никто.
Да и в Альфе так же, и во многих других банках (правда, отвлекаясь, это всё равно может не помочь, так как Альфа карту заблочит исходя из своих представлений). По стране-то запретить-открыть - не проблема, это и здесь можно, как мне кажется, через СКП организовать, если поставить такую цель. Идея в другом: я со своей карты нал не снимаю, а вот при краже это, скорее всего, будет первое действие, которое похитители постараются сделать. Поэтому лимиты на снятие наличных я закрутил. Но, с другой стороны, поехал я куда-нибудь и в какой-то чрезвычайной ситуации (тьфу-тьфу-тьфу) мне срочно понадобилась наличка. Да что там чрезвычайная, я уже писал про покупку двух пар обуви в Ecco с внезапной скидкой +10%, когда Мастеркард не работал: мне дешевле было бы тупо снять кэш в другом банкомате да и все. Пока я в настройки залезу, пока я выберу снять те или иные ограничения (это хорошо, если я еще регион открыл) - реально неудобно. А так - открыл профиль "Банкомат - весь мир", снял деньги, тут же переключился в профиль "Ни капли врагу" и все.
Или вот хороший пример - Метрокарта. Она по факту всегда со мной, лежит в отдельном от всех карт кармане, но в лимитах - зажата по самые не хочу по понятным причинам. Но тем не менее, это - полноценная дополнительная карта категории "Классик"(MC Standard) к полноценному счету и в чрезвычайной ситуации ей можно воспользоваться. Но я как представлю, что потребуется, чтобы лимиты снять с нее - мне кажется, быстрее будет новую Голд перевыпустить и до офиса доехать - забрать
Согласен, но частично.
Мое ИМХО - средний между "жмот" и "решето" профиль по умолчанию уже должен быть установлен для карты. Сейчас, кстати, "минипрофиль" уже установлен.
Для разного типа карт - дебетная/кредитная, зарплатная по умолчанию должны быть разные профили.
На сайте дОлжно разьяснять это и с примерами типовых профилей.
В любом случае очень желательно, чтобы банк заготовил шаблоны на разные вкусы.
Золотые слова! Зарплатники, как правило, наименее квалифицированная часть клиентов,
я бы их по умолчанию сильно ограничил.
С точки зрения безопасности и рационализма - да, с точки зрения удобства - три карты иметь сомнительно, с точки зрения бонусов - пролет по двум картам, если третья кэшбэковая
Почему? По-моему, как раз упростится. Сейчас весь функицонал уже по лимитам заложен, работа со стороны банка проведена колоссальная, а вот связующего звена, которое бы сделало их использование удобным для конечного клиента, нет. Мне сейчас ИБ напоминает этакую программу-командную строку с кучей параметров, в которых знаток с удовольствием разбирается, а обычный юзер, даже продвинутый зачастую просто опускает руки Я уверен, спроси сейчас клиентов 10 "Авангарда", 9 из них о лимитах даже ничего толком не слышали, а если и слышали, то после того, как прочитали новость в ИБ и тут же об этом забыли. Десятый будет завсегдатаем темы про "Авангард".
Допустим, вам уже дается 5 предустановленных профилей, которых нормальному простому человеку для жизни вполне хватит, либо даст повод задуматься, а как их еще под свои нужды можно адаптировать. Это будет куда доступнее и проще, чем то количество настроек, которые можно наблюдать сейчас.
Тем не менее, профессиональную версию нужно обязательно оставить
А по поводу сценариев, предложенных Hipster'ом, мне кажется около каждого вида лимитов была бы удобна кнопка "Разрешить еще .... операцию(ий) на сумму .....". Это для числовых лимитов. Для географических, наверное, профили, возможно, удобнее, но и там включать дополнительно нужно только одну страну. А выключать потом можно все скопом, что уже реализовано. Единственное, чего мне действительно не хватает в лимитах - это возможность копировать настройки с одной карты на другую.
Так это как раз профиль и будет решать. Плюс тонкая настройка профиля. Или как то так.
Не подскажете, что это за полезный лимит?
Я бы ещё в лимит <Россия> округов добавил!
Хотя бы федеральных...
Лично мне лениво справочник ОКАТО при себе иметь.
Я в пределах родного города не уверен где я - в ЛО или СПБ, а уж стоит отьехать подальше....
Проще указать список магазинов где покупки разрешены, а остальные запретить. И далеко от дома не отходить.
В MC ЕМНИП есть требование указания почтового индекса точки, да кто ж его соблюдает.
Да и использовать их было бы затруднительно.
Вы в Северо-Западном федеральном округе!
А тогда какой толк от этого ограничения?
Есть ещё семь округов, в совокупности превышающие ваш раз в десять.
Я в курсе этого.
Что, с т.з. безопасности, дает запрет на проведение операций вне "Северо-Западном федеральном округе".
Учтите, что Ростелеком проводит часть операций в Екатеринбурге, сотовые операторы и большая часть Инетмагазинов в Москве и есть еще более забавные географические неожиданности.
Очнитесь, Авангард не распространяет региональные ограничения на интернет транзакции
Нашел транзакции, в которых не только нет кода страны (этим уже не удивить), но и !!! Acquirer Institution Country Code.
В свете обсуждаемой темы весьма неприятное явление, раньше такое не попадалось.
Ну я привел самый очевидный и известный пример. Я уверен что бардак есть и в реале.
А иметь огромное СЗФО и бояться мифической возможности левых транзакций хотя бы и в Москве, нет уж увольте.
Я с такими идеями боролся и бороться буду.
Уже "наидеились", а теперь жалобы в НР пишут - почему ПИН-код не требуют, почему СМС-подтверждение вовремя не приходит...
Занимайтесь пропагандой среди клиентов лимитов, разъясняйте, чем вообще может помочь каждый конкретный лимит. Конечно, ваши комментарии на здешнем форуме очень полезны. Но и своих клиентах не стоит забывать.
Не может быть "особого режима" по умолчанию, либо в таком "особом режиме" карта становится "сейфом", т.е. запрещены операции во всех странах, в том числе и в России.