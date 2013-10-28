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Аватар svetin
28.10.2013 14:57 #
Ждет рассмотрения

Лимит (или опция) - Запрет на оплату по магнитной полосе!

Думаю всем поклонникам чипа ничего разъяснять не надо.
Хочу! smile:)
24

Комментарии 24

svetin
#
ЗЫ: Запрет на операции по магнитной полосе!
АлексСпб
#
Ну и зачем это нужно?
Если ТСП чип не понимает, то Вы не сможете оплатить покупку.
Если ТСП провела оплату по полосе при наличии чипа на карте, то это легче оспорить.
BillyBones
#
Я против. Магазинов, которые не умеют читать чип еще довольно много.
rdc
#
Ну и зачем это нужно?
Конкретный пример - для карты, которая отдаётся официанту. Пусть себе копирует - все эти транзакции всё равно будут отклонены.
Я против. Магазинов, которые не умеют читать чип еще довольно много.
Так речь же не идёт о том, чтобы убрать полосу. Речь про новый лимит в ИБ, который устанавливается самостоятельно.
svetin
#

Если ТСП чип не понимает, то Вы не сможете оплатить покупку.
АлексСпб АлексСпб

Я много времени в магазине не провожу и мне не жалко расстаться с телегой возле кассы! Пусть разгребают! smile:wall:
А когда таких телег будет по пять-десять в день, торговая точка научится обслуживать по чипу. И нам не придётся писать кляузы в Аву с приложением сканов чека....
svetin
#
rdc пишет:
Так речь же не идёт о том, чтобы убрать полосу. Речь про новый лимит в ИБ, который устанавливается самостоятельно.

Некоторые для этого полосу размагничивают. Но здесь возникают конфликты с некоторыми устройствами....
А в случае лимита "отлуп" будет корректный и надёжный! smile:)
svetin
#
АлексСпб пишет:
Если ТСП провела оплату по полосе при наличии чипа на карте, ...

то меня это просто бесит! smile:evil:
АлексСпб пишет:
... то это легче оспорить.

тратить на это свою жизнь?
Mikel
#
С введением ограничений по странам, идея стала бессмысленной, хочется ТСП рисковать своими деньгами, пусть рискует smile:pardon:
тратить на это свою жизнь?
И в чем трата, в заполнении заявления в ИБ?
rdc
#
Ограничение не распространяется на Россию.
И пока на просторах нашей страны остаётся хотя бы один полосатый терминал, идея актуальна)
svetin
#
И в чем трата, в заполнении заявления в ИБ?

И в этом тоже... если инфаркт не подкосит, да инсульт не свалит...
Не уж-то за много лет на форуме не начитались?

ЗЫ: Вас же не заставляют пользоваться этой опцией, а многим не помешает.
Mikel
#

И пока на просторах нашей страны остаётся хотя бы один полосатый терминал, идея актуальна)

rdc
Россия входит в регион, на который распространяется перенос ответственности с чипа на не чип, т.ч. владелец терминала действительно сильно рискует, попасть на фрод.


И в этом тоже... если инфаркт не подкосит, да инсульт не свалит...
Не уж-то за много лет на форуме не начитались?
svetin
И с чего так волноваться? Был бы ленивый банк, который претензионку не ведет, было бы немного страшно, ибо на судебные разборки действительно время бы пришлось потратить. А так, немного маловероятных неудобств, зато не надо волосы на заднице рвать, когда надо ч.л. срочно купить, а терминал только "полосатый" smile;)

ЗЫ: Вас же не заставляют пользоваться этой опцией, а многим не помешает.

svetin
А потом отзывы пойдут, что мол поехал в штаты их открыл, а мне везде отлупы, т.к. про полосу забыл, а чипами там и не пахло smile:D

А если серьезно, то для реализации каждой фичи, надо затратить некоторое количество ресурсов, т.е. реализовывая бессмысленную вещь, придется заплатить за это, да еще потеснить ч.л. действительно нужное.
АлексСпб
#
Конкретный пример - для карты, которая отдаётся официанту. Пусть себе копирует - все эти транзакции всё равно будут отклонены.

Дело хозяйское, но они успешно будут оспорены и сейчас. С минимальными потерями нервов и времени.
А вот воевать с кассирами придется часто. Времени и нервов уйдет больше.
svetin
#
зато не надо волосы на заднице рвать, когда надо ч.л. срочно купить, а терминал только "полосатый"
Mikel

Ну вам-то уж не придётся себя ощипывать. smile:D
Вы же этой опцией пользоваться не будете.
АлексСпб: Дело хозяйское,
вот именно, я вполне отдаю себе отчёт, что я делаю и для чего. smile:shuffle:
АлексСпб: они успешно будут оспорены и сейчас. С минимальными потерями нервов и времени.

Вот только на днях читал очередной "плач", как у человека сняли деньги с чипованной карты. Он недоумевает, как это? Почему это? Ведь карта с чипом!?
А все мы знаем, что операции по пину неоспоримы!
АлексСпб
#
А все мы знаем, что операции по пину неоспоримы!


Это Вы знаете. А мы знаем примеры успешного оспаривания операций с ПИНом в Авангарде.
Более того чипованая карта и ввод ПИНа не связаны между собой.
Можно сколько угодно вводить ПИН, но если терминал не подтвердит наличие чипа на чипованой карте в момент транзакции, то это оспаривается и довольно банально.
А можно не вводить ПИН, но если терминал подтвердит наличие чипа, то операцию оспорить не удастся.
svetin
#
Я тоже верю в Авангард!
Но как говорится... и сам не оплошай, - размагнить полосу, а вместо пина используй подпись! smile:D
BillyBones
#

А когда таких телег будет по пять-десять в день, торговая точка научится обслуживать по чипу.И нам не придётся писать кляузы в Аву с приложением сканов чека....
svetin

Вы это серьезно? В одном магазине пять-десять в день? И именно из-за неприема чипа? И именно это повлияет на торговую точку? Не верю. Учитывая, что за идею проголосовало 3 человека (хотя и только за полдня). Скорее уж из-за фрода научатся чип принимать.
Не то, чтобы я принципиально против наличия такой галки, но считаю, что есть достаточно других более нужных вещей.
trollik
#
Хорошая идея.
А там где нет чипа, мы дадим карту другого банка с минимальным лимитом и остатком на счете карты.
millw
#
Вообще-то такая идея уже была предложена более двух лет назад. IMHO, c внедрением ограничений по странам необходимость в лимите по полосе существенно снизилась, но полностью не исчезла.
rsergio
#
Запрет нужен. Как настройка в ИБ, вернее мобильном приложении.

Лично я очень давно не видел терминалов, которые принимают только ленту. А если и увижу, то не дам им карту.
Мне проще запретить такие операции, а при крайней необходимости быстренько разрешить в мобильном приложении.
Или поставить лимит в 3 т.руб. - на большее в таких магазин я не буду покупать, зато спать будет спокойней что после скриминга не уведут деньги с более расширенными лимитами.
Mikel
#
Паранойя, это хорошо, я например, свою холю и лелею, но только в том случае, если она обоснована smile;)
Идею в топку smile:uncap:
rdc
#
никоим образом.
несмотря на liability shift, у нас до сих пор прилично полосатых торговых точек
Mikel
#
несмотря на liability shift, у нас до сих пор прилично полосатых торговых точек
Именно! Но, это ИХ риски smile:pardon:
rdc
#
а геморрой - наш.
ведь несмотря на то, что оспаривать транзакции уже можно из ИБ - всё равно, это же надо ручкой, вручную, как в прошлом веке, писать заявление, фотографировать его и прикладывать файл к заявке в ИБ.
для сравнения - в случае запрета полосатых транзакций, мы получаем смс об отказе, и тут уже достаточно пары кликов о блокировке карты по компрометации.
Mikel
#
всё равно, это же надо ручкой, вручную, как в прошлом веке, писать заявление, фотографировать его и прикладывать файл к заявке в ИБ.
Это не есть факт, писать ручное заявление МОЖЕТ понадобиться, а может и нет smile:D
для сравнения - в случае запрета полосатых транзакций, мы получаем смс об отказе, и тут уже достаточно пары кликов о блокировке карты по компрометации.
Не, скорее так - желаем ч.л. купить, а терминал полосатый и сеть не ловится, вот и прыгаем в поисках сети, попутно проклиная все эти лимиты smile;)

Я уверен, что как и в случае с SMS кодами, это вернется черной неблагодарностью smile:uncap:
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