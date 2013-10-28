Лимит (или опция) - Запрет на оплату по магнитной полосе!

Ну и зачем это нужно?
Я против. Магазинов, которые не умеют читать чип еще довольно много.
Если ТСП чип не понимает, то Вы не сможете оплатить покупку.
АлексСпб АлексСпб
rdc пишет:
Так речь же не идёт о том, чтобы убрать полосу. Речь про новый лимит в ИБ, который устанавливается самостоятельно.
АлексСпб пишет:
Если ТСП провела оплату по полосе при наличии чипа на карте, ...
АлексСпб пишет:
... то это легче оспорить.
тратить на это свою жизнь?
И в чем трата, в заполнении заявления в ИБ?
И пока на просторах нашей страны остаётся хотя бы один полосатый терминал, идея актуальна)
rdc
И в этом тоже... если инфаркт не подкосит, да инсульт не свалит...
Не уж-то за много лет на форуме не начитались?
svetin
ЗЫ: Вас же не заставляют пользоваться этой опцией, а многим не помешает.
svetin
Конкретный пример - для карты, которая отдаётся официанту. Пусть себе копирует - все эти транзакции всё равно будут отклонены.
зато не надо волосы на заднице рвать, когда надо ч.л. срочно купить, а терминал только "полосатый"
Mikel
АлексСпб: Дело хозяйское,
АлексСпб: они успешно будут оспорены и сейчас. С минимальными потерями нервов и времени.
А все мы знаем, что операции по пину неоспоримы!
А когда таких телег будет по пять-десять в день, торговая точка научится обслуживать по чипу.И нам не придётся писать кляузы в Аву с приложением сканов чека....
svetin
несмотря на liability shift, у нас до сих пор прилично полосатых торговых точек
всё равно, это же надо ручкой, вручную, как в прошлом веке, писать заявление, фотографировать его и прикладывать файл к заявке в ИБ.
для сравнения - в случае запрета полосатых транзакций, мы получаем смс об отказе, и тут уже достаточно пары кликов о блокировке карты по компрометации.
Комментарии 24
Если ТСП чип не понимает, то Вы не сможете оплатить покупку.
Если ТСП провела оплату по полосе при наличии чипа на карте, то это легче оспорить.
Я много времени в магазине не провожу и мне не жалко расстаться с телегой возле кассы! Пусть разгребают!
А когда таких телег будет по пять-десять в день, торговая точка научится обслуживать по чипу. И нам не придётся писать кляузы в Аву с приложением сканов чека....
Некоторые для этого полосу размагничивают. Но здесь возникают конфликты с некоторыми устройствами....
А в случае лимита "отлуп" будет корректный и надёжный!
то меня это просто бесит!
тратить на это свою жизнь?
И в чем трата, в заполнении заявления в ИБ?
И пока на просторах нашей страны остаётся хотя бы один полосатый терминал, идея актуальна)
И в этом тоже... если инфаркт не подкосит, да инсульт не свалит...
Не уж-то за много лет на форуме не начитались?
ЗЫ: Вас же не заставляют пользоваться этой опцией, а многим не помешает.
И с чего так волноваться? Был бы ленивый банк, который претензионку не ведет, было бы немного страшно, ибо на судебные разборки действительно время бы пришлось потратить. А так, немного маловероятных неудобств, зато не надо волосы на заднице рвать, когда надо ч.л. срочно купить, а терминал только "полосатый"
А потом отзывы пойдут, что мол поехал в штаты их открыл, а мне везде отлупы, т.к. про полосу забыл, а чипами там и не пахло
А если серьезно, то для реализации каждой фичи, надо затратить некоторое количество ресурсов, т.е. реализовывая бессмысленную вещь, придется заплатить за это, да еще потеснить ч.л. действительно нужное.
Дело хозяйское, но они успешно будут оспорены и сейчас. С минимальными потерями нервов и времени.
А вот воевать с кассирами придется часто. Времени и нервов уйдет больше.
Ну вам-то уж не придётся себя ощипывать.
Вы же этой опцией пользоваться не будете.
вот именно, я вполне отдаю себе отчёт, что я делаю и для чего.
Вот только на днях читал очередной "плач", как у человека сняли деньги с чипованной карты. Он недоумевает, как это? Почему это? Ведь карта с чипом!?
А все мы знаем, что операции по пину неоспоримы!
Это Вы знаете. А мы знаем примеры успешного оспаривания операций с ПИНом в Авангарде.
Более того чипованая карта и ввод ПИНа не связаны между собой.
Можно сколько угодно вводить ПИН, но если терминал не подтвердит наличие чипа на чипованой карте в момент транзакции, то это оспаривается и довольно банально.
А можно не вводить ПИН, но если терминал подтвердит наличие чипа, то операцию оспорить не удастся.
Но как говорится... и сам не оплошай, - размагнить полосу, а вместо пина используй подпись!
Вы это серьезно? В одном магазине пять-десять в день? И именно из-за неприема чипа? И именно это повлияет на торговую точку? Не верю. Учитывая, что за идею проголосовало 3 человека (хотя и только за полдня). Скорее уж из-за фрода научатся чип принимать.
Не то, чтобы я принципиально против наличия такой галки, но считаю, что есть достаточно других более нужных вещей.
А там где нет чипа, мы дадим карту другого банка с минимальным лимитом и остатком на счете карты.
Лично я очень давно не видел терминалов, которые принимают только ленту. А если и увижу, то не дам им карту.
Мне проще запретить такие операции, а при крайней необходимости быстренько разрешить в мобильном приложении.
Или поставить лимит в 3 т.руб. - на большее в таких магазин я не буду покупать, зато спать будет спокойней что после скриминга не уведут деньги с более расширенными лимитами.
Идею в топку
несмотря на liability shift, у нас до сих пор прилично полосатых торговых точек
ведь несмотря на то, что оспаривать транзакции уже можно из ИБ - всё равно, это же надо ручкой, вручную, как в прошлом веке, писать заявление, фотографировать его и прикладывать файл к заявке в ИБ.
для сравнения - в случае запрета полосатых транзакций, мы получаем смс об отказе, и тут уже достаточно пары кликов о блокировке карты по компрометации.
Не, скорее так - желаем ч.л. купить, а терминал полосатый и сеть не ловится, вот и прыгаем в поисках сети, попутно проклиная все эти лимиты
Я уверен, что как и в случае с SMS кодами, это вернется черной неблагодарностью