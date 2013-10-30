Ждет рассмотрения

Приведение информации о стоимости денежных переводов в банкоматах в соответствие с тарифами от 1.08.13

При совершении денежного перевода с карты на карту , банкомат выдает информацию о стоимости перевода в 0,5% от суммы , но не меньше 30 рублей,при условии, что получатель является держателем карты Промсвязьбанка. По факту же ввода суммы комиссия сообщается уже в размере 1%, что в принципе соответствует тарифам на проведение денежных переводов в банкоматах Промсвязьбанка от 1.08.13, размещенных на сайте ПСБ.

Предлагаю привести информацию в соответствие.

0