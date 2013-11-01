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Реализовано

Шаблоны в ИБ с возможностью редактирования/дописывания назначения платежа

При регулярной оплате по реквизитам юридического лица через ИБ (у меня это квартплата ТСЖ, СНТ) функционал шаблонов неудобен. Один раз заполнив поле назачение платежа "Оплата ЖКУ, по ТСЖ Всеравно, квартира 12, за май 2013", в следующий раз воспользоваться шаблоном нельзя, так как отредактировать май, на июнь невозможно. Сделайте пожалуйста возможность создания шаблонов с редактированием того поля (или возможности делать приписку "май 2013" или "июнь 2013" который добавляется к основному полю (пусть даже для таких шаблонов каждый раз потребуется вводжить SMS подтверждение если безопасность не позволяет)

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