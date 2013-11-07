Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Сбербанк России»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар r9590
07.11.2013 11:05 #
Ждет рассмотрения

кредиты

добавить возможность подачи заявки на кредит через сбербанк онлайн
0

Комментарии

Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.