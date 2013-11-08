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Аватар Иван (StrangerRW)
08.11.2013 20:53 #
Ждет рассмотрения

Введение функции изменения SMS-информирования по всем счетам на единый номер

В настоящее время при смене телефона приходится отдельно менять номер смс-информирования по каждому параметру каждого счёта. Предлагаю ввести функцию изменения номера смс-информирования по всем параметрам и счетам сразу.
2

Комментарии 2

viabank
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это слишком грубо smile:) достаточно реализовать функцию замены номера, чтобы все сообщения, раньше отправляемые на 9аа-ааа-аааа отправлялись на 9вв-ввв-вввв.
вот у меня два номера используется для получения сообщений. и мне не улыбнется, если менять придется сразу с обоих на один третий.
StrangerRW
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это слишком грубо Рисунок достаточно реализовать функцию замены номера, чтобы все сообщения, раньше отправляемые на 9аа-ааа-аааа отправлялись на 9вв-ввв-вввв.
вот у меня два номера используется для получения сообщений. и мне не улыбнется, если менять придется сразу с обоих на один третий.

Сергей

При введении данной функции я не предлагаю исключить обычный вариант смены номера SMS-информирования по каждому параметру - их у меня 14, и производить смену номера по каждому отдельно, т.е. 14 раз, не очень удобно.
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