Подписаться на идею Иван (StrangerRW)

Ждет рассмотрения

Введение функции изменения SMS-информирования по всем счетам на единый номер

В настоящее время при смене телефона приходится отдельно менять номер смс-информирования по каждому параметру каждого счёта. Предлагаю ввести функцию изменения номера смс-информирования по всем параметрам и счетам сразу.

2