Уведомление о возможном замечании/предупреждении или применении другой санкции на форуме.

Хотелось бы предложить, если возможно, ввести предварительное уведомления от том, что участнику форума могут вынести замечание/предупреждение за какое-либо нарушение, перед тем как вынесут фактически.
Уверен многие участники предотвратили бы совершение проступков, так как зачастую просто не могли предугадать санкции.
Приведу пример,
по мнению некоего модератора, я что-то нарушаю и он мне выносит замечание. Но во первых, зная бы о том что мне сейчас выдадут замечание, я бы принял все меры, чтобы предотвратить это... Но нет, определенный модератор считает, например, именно мои сообщения крайне революционными, а не ещё 10 схожих по смыслу в соседних темах (6 лет всё нормально было, а именно вот с его появлением впал в немилость). Определить тонкую грань сложно...
Уверен, это позволило бы избежать возможных предубеждений, субъективных ошибок или злоупотреблений со стороны модераторов... трактовать, оценивать и наказывать за практически одни и те же высказывания они могу достаточно вольно, что форумчан может серьезно дезориентировать, в 95% случаев прилежным участникам форума будет достаточно того, о чем я сказал выше.
Очень печально, если величина наказания может быт несоизмерима с размером "злодеяния" нарушителей и их общим примерным поведением, что в целом несправедливо и не совпадает с тем духом и домашней атмосферой с которой начинался данный сайт.
Комментарии 6
Что касается вашей идеи предупредить преступление, то хочу заметить, что наши сотрудники пока не обладают методами предугадывания действий всех пользователей и могут отрабатывать только по уже свершившимся ситуациям.
Иными словами - возможно ли сделать систему предварительных замечаний (по почте или иным способом) обязательной, так как "Предупреждение" является уже фактически понесенным наказанием.
это прекрасно, не сочтите за комплимент, но ваши действия Вадим, как модератора, никогда не вызывали (лично у меня) вопросов, однако я сторонник системных решений, а не разовых, не каждый сможет или захочет, сочтет приличным "писать жалобы", "качать права" и тп.
Другой момент, что если это достаточно обременительно и серьезно прибавит работы модераторам, соглашусь будет опять же несправедливо, но уже по отношению к ним...
Да вот не понимаю, уж простите. Необъективному модератору это не нужно, потому что он, как вы говорите, "сразу влепит". Объективному модератору это тоже не нужно, потому что он и без этого может написать в личку. Спрашиваю еще раз - так кому же тогда это нужно?
А так он не сможет сразу "влепить", должен будет вначале уведомить о своем намерении, с предложением прекратить некое "нарушение" (желательно с указанием основания), а там... уже скорее всего не придется/не будет возможности ничего "лепить".