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Аватар Игорь Т (Игорь Т)
09.11.2013 13:33 #
На рассмотрении

Уведомление о возможном замечании/предупреждении или применении другой санкции на форуме.

Хотелось бы предложить, если возможно, ввести предварительное уведомления от том, что участнику форума могут вынести замечание/предупреждение за какое-либо нарушение, перед тем как вынесут фактически.
Уверен многие участники предотвратили бы совершение проступков, так как зачастую просто не могли предугадать санкции.

Приведу пример,
по мнению некоего модератора, я что-то нарушаю и он мне выносит замечание. Но во первых, зная бы о том что мне сейчас выдадут замечание, я бы принял все меры, чтобы предотвратить это... Но нет, определенный модератор считает, например, именно мои сообщения крайне революционными, а не ещё 10 схожих по смыслу в соседних темах (6 лет всё нормально было, а именно вот с его появлением впал в немилость). Определить тонкую грань сложно...
Уверен, это позволило бы избежать возможных предубеждений, субъективных ошибок или злоупотреблений со стороны модераторов... трактовать, оценивать и наказывать за практически одни и те же высказывания они могу достаточно вольно, что форумчан может серьезно дезориентировать, в 95% случаев прилежным участникам форума будет достаточно того, о чем я сказал выше.
Очень печально, если величина наказания может быт несоизмерима с размером "злодеяния" нарушителей и их общим примерным поведением, что в целом несправедливо и не совпадает с тем духом и домашней атмосферой с которой начинался данный сайт.
smile:uncap:
6

Комментарии 6

pqline
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Предупреждения в наших интерактивах есть априори: при регистрации, пользователи обязаны ознакомиться с Пользовательским соглашением и Правилами общения. Большинство новых пользователей, которые не совсем хорошо понимают традиции наших сообществ, нарушивших правила впервые, предупреждаются модераторами... в том числе и в личку. Присвоение весомых наказаний, как правило, дается пользователям за частые или тяжкие нарушения. Модераторы имеют четкие тактически выстроенные инструкции по соотношениям нарушение/наказания. Уверяю Вас, просто так у нас мало кто страдает. В отдельных случаях мы всегда готовы справедливости ради разобраться с ситуацией по пользователю.

Что касается вашей идеи предупредить преступление, то хочу заметить, что наши сотрудники пока не обладают методами предугадывания действий всех пользователей и могут отрабатывать только по уже свершившимся ситуациям.
Pif
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Не понимаю, чем такое уведомление принципиально будет отличаться от личной почты, которой модератор и сейчас может воспользоваться, если видит в этом необходимость?
Игорь Т
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Не понимаю, чем такое уведомление принципиально будет отличаться от личной почты, которой модератор и сейчас может воспользоваться, если видит в этом необходимость?
ну как же тут можно не понять? smile:( Если допустим он необъективен, то конечно не будет пользоваться данной возможностью и не увидит в этом необходимость, а сразу "влепит" Предупреждение (фактически 1/2 временного бана). А так сознательный форумчанин, предварительно получив сообщение, что перешел "некую грань" (возможно даже только этого модератора) ко всеобщему удовольствию прекратит действия, которое конкретный модератор считает "преступными" - и "овцы целы и волки сыты".
Иными словами - возможно ли сделать систему предварительных замечаний (по почте или иным способом) обязательной, так как "Предупреждение" является уже фактически понесенным наказанием.

В отдельных случаях мы всегда готовы справедливости ради разобраться с ситуацией по пользователю.
это прекрасно, не сочтите за комплимент, но ваши действия Вадим, как модератора, никогда не вызывали (лично у меня) вопросов, однако я сторонник системных решений, а не разовых, не каждый сможет или захочет, сочтет приличным "писать жалобы", "качать права" и тп.
Другой момент, что если это достаточно обременительно и серьезно прибавит работы модераторам, соглашусь будет опять же несправедливо, но уже по отношению к ним...
Pif
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ну как же тут можно не понять?

Да вот не понимаю, уж простите. Необъективному модератору это не нужно, потому что он, как вы говорите, "сразу влепит". Объективному модератору это тоже не нужно, потому что он и без этого может написать в личку. Спрашиваю еще раз - так кому же тогда это нужно?
Игорь Т
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Объективному модератору это тоже не нужно, потому что он напишет в личку
тоже удивляюсь smile:scratch: , чего это некоторые не напишут в "личку", а сразу "лепят", наверное они необъективные... с ваших слов smile:(
Необъективному модератору это не нужно, потому что он, как вы говорите, "сразу влепит".
smile:yep: А так он не сможет сразу "влепить", должен будет вначале уведомить о своем намерении, с предложением прекратить некое "нарушение" (желательно с указанием основания), а там... уже скорее всего не придется/не будет возможности ничего "лепить". smile:gramercy:
ardneh
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20.11.2013 в 10:13 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
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