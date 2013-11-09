Уведомление о возможном замечании/предупреждении или применении другой санкции на форуме.

На рассмотрении

Хотелось бы предложить, если возможно, ввести предварительное уведомления от том, что участнику форума могут вынести замечание/предупреждение за какое-либо нарушение, перед тем как вынесут фактически.Уверен многие участники предотвратили бы совершение проступков, так как зачастую просто не могли предугадать санкции.Приведу пример,по мнению некоего модератора, я что-то нарушаю и он мне выносит замечание. Но во первых, зная бы о том что мне сейчас выдадут замечание, я бы принял все меры, чтобы предотвратить это... Но нет, определенный модератор считает, например, именно мои сообщения крайне революционными, а не ещё 10 схожих по смыслу в соседних темах (6 лет всё нормально было, а именно вот с его появлением впал в немилость). Определить тонкую грань сложно...Уверен, это позволило бы избежать возможных предубеждений, субъективных ошибок или злоупотреблений со стороны модераторов... трактовать, оценивать и наказывать за практически одни и те же высказывания они могу достаточно вольно, что форумчан может серьезно дезориентировать, в 95% случаев прилежным участникам форума будет достаточно того, о чем я сказал выше.Очень печально, если величина наказания может быт несоизмерима с размером "злодеяния" нарушителей и их общим примерным поведением, что в целом несправедливо и не совпадает с тем духом и домашней атмосферой с которой начинался данный сайт.