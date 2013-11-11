Отклонено
Использовать разные номера для звонком подтверждения операции из банка и спас-звонков
Банк регулярно атакует меня телефонным спамом (до 5-6 раз в день), при этом и для спама и для звонков по операциям на карте используется один и тот же номер. В результате я не знаю, то ли с моей картой прошла операция, то ли нет. Используйте разные номера телефонов для этих разных типов звонков.
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Комментарии 2
В данном случае могу предложить Вам подать заявку на отключение Ваших контактных данных (номера телефона, эл. почты) от маркетинговой рассылки Банка. В случае если Вас данный вариант устраивает, прошу сообщить мне через личную переписку на данном портале номер телефона/адрес эл. почты, на который поступают звонки/сообщения с предложениями Банка по оформлению продуктов/услуг.
С уважением,
Алимова Альфия
ЗАО «Банк Русский Стандарт»