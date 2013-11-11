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Отклонено

Использовать разные номера для звонком подтверждения операции из банка и спас-звонков

Банк регулярно атакует меня телефонным спамом (до 5-6 раз в день), при этом и для спама и для звонков по операциям на карте используется один и тот же номер. В результате я не знаю, то ли с моей картой прошла операция, то ли нет. Используйте разные номера телефонов для этих разных типов звонков.

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