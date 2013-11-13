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Ждет рассмотрения

Введение лимитов по операциям переводов с карты на карту по номерам карт

Как неоднократно сообщалось на форуме, корректно проведенные операции переводов с карты на карту по номерам карт не могут быть опротестованы в платежных системах, даже если они проведены в банкоматах сторонних банков по клону магнитной полосы карты с магнитной полосой и чипом или в интернете без применения технологии 3D Secure. В связи с этим у меня предложение к банку предоставить клиенту-держателю карты возможность устанавливать лимит(ы) по таким операциям, например, лимит по сумме операций и лимит по максимальному числу операций за календарный месяц. Хотя, как понял, авторизация такой операции банком-эмитентом для корректного проведения операции не обязательна, такой лимит хоть как-то защитит держателей карт от неопротестуемых мошеннических переводов.

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