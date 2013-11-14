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Аватар dudushka
14.11.2013 13:27 #
На рассмотрении

Хочу искать банки с интернет-банком для физиков

Делая выборки по вкладам и кредитам очень много времени трачу на рутину. Нашел хороший продукт -> страничка банка на б.ру -> отлистать в самый низ -> сайт банка -> пощелкать по разделам для физиков -> нет интернет-банка -> следующий.

Хочу дополнительную колонку в бд банков. Участвует во всяких поисках. Может быть подрисована картинкой рядом с названием банка (так же, как сейчас микрофон "задать вопрос" у тинькова). Модернизация, успех, процветание.
3

Комментарии 3

Редактор
#
15.11.2013 в 10:09 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
ardneh
#
Добавлено в список идей развития сервисов поиска банковских продуктов.
Mintonist
#
Систем ИБ не так уж и много, в идеале добавить иконки самых распространённых (фактура, хенди, ...) и отдельную иконку, если собственный ИБ.
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