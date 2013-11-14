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На рассмотрении

Хочу искать банки с интернет-банком для физиков

Делая выборки по вкладам и кредитам очень много времени трачу на рутину. Нашел хороший продукт -> страничка банка на б.ру -> отлистать в самый низ -> сайт банка -> пощелкать по разделам для физиков -> нет интернет-банка -> следующий.



Хочу дополнительную колонку в бд банков. Участвует во всяких поисках. Может быть подрисована картинкой рядом с названием банка (так же, как сейчас микрофон "задать вопрос" у тинькова). Модернизация, успех, процветание.

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