Подписаться на идею Дмитрий (Волк)

Отклонено

Максим Осадчий

Есть идея не печатать больше его, не портите мнение о ресурсе. Пусть человек безумные идеи двигает в другом месте. Всегда считал портал серьезным ресурсом.

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