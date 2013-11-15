Максим Осадчий

Редактор 15.11.2013 09:29 # 15.11.2013 в 09:29 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено» 0
Комментарии 12
Максим ведет свой блог и раздел на форуме. В подготовке редакционных материалов участие не принимает. Если вы не согласны, с тем что он пишет (сам не могу поддержать дискуссию - давно не читал), просто проходите мимо. Вариант?
Да, вариант, конечно, мне, как бывшему инсайдеру банковской сферы, понятно кто есть г-н Осадчий, и как относиться к его "творчеству". Я же исхожу из того, что мнение этого "аналитика" вызывает массу негатива со стороны большинства посетителей портала, как к нему лично, так и порталу. Если порталу это безразлично, то я тем более ничего сделать не могу, только предложить.
А что не так с Максимом и его творчеством, можете пояснить? Ну, кроме "массы негатива со стороны большинства посетителей портала".
P.S. Ни разу не защитник Осадчего. Просто многозначительные замечания вызывают закономерное любопытство.
Насчет известности - это Вы погорячились. У меня создается впечатление, что при помощи этих статеек он хочет стать известным. Но известность - она разная бывает.
Но сознательное искажение действительности предполагает наличие какой-то цели. Вы можете что-то предложить в качестве таковой?
Обсуждение вашего доноса здесь: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=...TID=195883
Вот это уже смешно, не интересовал бы - не писали. Но поверьте, Вы меня интересуете еще меньше, а обсуждаю я хорошо завуалированную попытку обмануть простого человека (вкладчика). Не льстите себе, Ваша личность не коим образом меня не интересует, мне хотелось чтобы портал стоял на страже интересов клиента, а не банков.
Кстати, я тоже о Вас узнал из Вашей статейки. А Вы возгордились, что Вы - звезда портала? Вы ради этого пишете свои статейки? Тогда разговор окончен, я с Вам даже отвечать не стану больше.
А цели две вероятно, не знаю какая приоритетнее, либо добиться популярности, либо попытаться поднять волну обмана и внушения, что то, о чем пишет г-н Осадчий - логично и во благо всем. Это известные способы, в 90 годах полстраны так ушло в "никуда". Только сейчас не 90-е годы, лохов стало в разы меньше. Но будь действительно известным человеком, он бы выступал не со страниц banki.ru, а в более крупных СМИ. Хотя, вряд ли, не пустят, власть тоже поумнела.
Борис, спасибо за диалог и хорошей рабочей недели.