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Аватар Дмитрий (Волк)
15.11.2013 02:52 #
Отклонено

Максим Осадчий

Есть идея не печатать больше его, не портите мнение о ресурсе. Пусть человек безумные идеи двигает в другом месте. Всегда считал портал серьезным ресурсом.
12

Комментарии 12

Редактор
#
15.11.2013 в 09:29 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
Редактор
#
Дмитрий, доброе утро!
Максим ведет свой блог и раздел на форуме. В подготовке редакционных материалов участие не принимает. Если вы не согласны, с тем что он пишет (сам не могу поддержать дискуссию - давно не читал), просто проходите мимо. Вариант? smile:)
Волк
#
Филипп, добрый вечер.
Да, вариант, конечно, мне, как бывшему инсайдеру банковской сферы, понятно кто есть г-н Осадчий, и как относиться к его "творчеству". Я же исхожу из того, что мнение этого "аналитика" вызывает массу негатива со стороны большинства посетителей портала, как к нему лично, так и порталу. Если порталу это безразлично, то я тем более ничего сделать не могу, только предложить. smile:)
lotus123
#

<...>
...мне, как бывшему инсайдеру банковской сферы, понятно кто есть г-н Осадчий, и как относиться к его "творчеству".
<...>
Дмитрий


А что не так с Максимом и его творчеством, можете пояснить? Ну, кроме "массы негатива со стороны большинства посетителей портала".

P.S. Ни разу не защитник Осадчего. Просто многозначительные замечания вызывают закономерное любопытство.
Волк
#
А Вы сами статьи внимательно читали? Попробуйте почитать их от лица не имеющего отношения к банковской сфере, многое станет ясно. Человек явно и сознательно делает перекосы, объясняя свои слова, якобы здравым смыслом и логикой. Грубо говоря, в нормальном обществе за это "морду набьют", а здесь его печатают. smile:D
lotus123
#
Я нахожу некоторые его материалы тенденциозными. Иногда он не может справиться с эмоциями, но не более того. Это, однако, не основание для прекращения публикаций известного человека на известном портале. ИМХО, конечно.
Волк
#
Я нахожу некоторые его материалы тенденциозными. Иногда он не может справиться с эмоциями, но не более того. Это, однако, не основание для прекращения публикаций известного человека на известном портале. ИМХО, конечно.
А я нахожу его материалы сознательно искажающими действительность, потому считаю, что его не только надо не печатать, а по хорошему и исключить из любого нормального общества. ИМХО, также. smile:)
Насчет известности - это Вы погорячились. У меня создается впечатление, что при помощи этих статеек он хочет стать известным. Но известность - она разная бывает. smile:D
lotus123
#

<...>
А я нахожу его материалы сознательно искажающими действительность,..
<...>
Дмитрий

Но сознательное искажение действительности предполагает наличие какой-то цели. Вы можете что-то предложить в качестве таковой?
Maxim_Osadchy
#
Видите ли, Дмитрий (Волк), между нами есть небольшая разница - вы тут с жаром пишете обо мне аж в 2:52 утра, обсуждаете мое творчество, взгляды, а я о вашем существовании узнал, только сканируя форум. И вы меня совсем не интересуете.

Обсуждение вашего доноса здесь: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=...TID=195883
Волк
#

Видите ли, Дмитрий (Волк), между нами есть небольшая разница - вы тут с жаром пишете обо мне аж в 2:52 утра, обсуждаете мое творчество, взгляды, а я о вашем существовании узнал, только сканируя форум. И вы меня совсем не интересуете.

Обсуждение вашего доноса здесь: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=...TID=195883

Максим Осадчий

Вот это уже смешно, не интересовал бы - не писали. Но поверьте, Вы меня интересуете еще меньше, а обсуждаю я хорошо завуалированную попытку обмануть простого человека (вкладчика). Не льстите себе, Ваша личность не коим образом меня не интересует, мне хотелось чтобы портал стоял на страже интересов клиента, а не банков.
Кстати, я тоже о Вас узнал из Вашей статейки. А Вы возгордились, что Вы - звезда портала? Вы ради этого пишете свои статейки? Тогда разговор окончен, я с Вам даже отвечать не стану больше.
Волк
#

Но сознательное искажение действительности предполагает наличие какой-то цели. Вы можете что-то предложить в качестве таковой?

Борис Бенедиктов

А цели две вероятно, не знаю какая приоритетнее, либо добиться популярности, либо попытаться поднять волну обмана и внушения, что то, о чем пишет г-н Осадчий - логично и во благо всем. Это известные способы, в 90 годах полстраны так ушло в "никуда". Только сейчас не 90-е годы, лохов стало в разы меньше. smile:) Но будь действительно известным человеком, он бы выступал не со страниц banki.ru, а в более крупных СМИ. Хотя, вряд ли, не пустят, власть тоже поумнела. smile:)
Волк
#
В общем надо сворачивать тему, раз администрацию все устраивает, пусть будет как будет. Судя по выражениям г-на Осадчего и занятой им позиции - я не ошибся в его определении. smile:)
Борис, спасибо за диалог и хорошей рабочей недели. smile:)
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