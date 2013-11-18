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Аватар Donz (Donz)
18.11.2013 14:17 #
Отклонено

Ввести должность модератора темы в форуме

Приветствую.

Во многих темах, особенно с составляемым FAQ, есть комментарии, содержащие основную полезную информацию по обсуждению. При помощи модераторов и редакторов форума они обычно выносятся в самый первый комментарий. При каждом изменении, дополнении FAQ надо просить "дирекцию" внести правки. Это утомительно и долго как для участников форума, заинтересованных в систематизации информации, так и для модераторов.
Предлагаю ввести дополнительную роль - модератор конкретной темы. Модератор или редактор форума назначает ответственное заинтересованное в обсуждаемом вопросе лицо модератором темы с правами редактировать и удалять любые комментарии. Это лицо будет обновлять информацию по теме, чистить ее от флуда и спама. Злоупотребления полномочиями будет сразу замечено другими участниками, так что вряд ли это будет проблемой.
В идеале получим разгрузку модераторов и редакторов форума и бОльшую свободу для участников форума.
Что-то подобное, если не ошибаюсь, уже есть в форумах iXBT, где автор темы автоматически становится ее модератором до особых распоряжений. Система успешно функционирует.
2

Комментарии 2

pqline
#
> Предлагаю ввести дополнительную роль - модератор конкретной темы
> модератором темы с правами редактировать и удалять любые комментарии

Сожалеем, но пока мы ни технически, ни организационно к реализации данной идеи не готовы.

> вряд ли это будет проблемой
> получим разгрузку модераторов и редакторов форума

На этот счет есть другое мнение - обратное... smile:)
ardneh
#
23.12.2013 в 09:41 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
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