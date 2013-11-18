На рассмотрении

ИБ: в таблицу "Переводы по расписанию" добавить столбец "Дата очередного перевода" с возможностью сортировки по возрастанию по этому столбцу

Переводы, у которых статус отличается от "Активно", содержат пустое значение в этом столбце. При сортировке по возрастанию по столбцу "Дата очередного перевода" строки со статусом, отличным от "Активно" (с пустыми значениями) должны идти в конце списка. Смысл данной идеи заключается в том, чтобы увидеть ближайшие платежи в порядке их выполнения. И хорошо бы предусмотреть возможность запомнить состояние этой таблицы и каждый раз, когда она открывается, открывать ее отсортированной по возрастанию по столбцу "Дата очередного перевода"

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