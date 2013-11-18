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Реализовано

Расчетный счет

Уважаемый банк ТКС! Хочу поделиться, почему я не пользуюсь вашей картой (дебетовой)

в качестве основной. У меня есть немаленькие вклады в ТКС в рублях, долларах и евро, к ним есть карты.

Но в качестве основной карты (для ежедневных покупок, покупок в интернете, денежных переводов и проч) у меня

карта другого банка. Причина в том, что я не люблю держать на карте много денег. Сейчас я держу деньги на расчетном (ну или сберегательном) счете в другом банке, откуда я при необходимости через интернет-банк перекидываю деньги на карту того же банка. С ТКС это невозможно в принципе. То есть если я хочу положить много денег "для жизни", они все будут на дебетовой карте. С моей точки зрения, это крайне опасно. Почему бы не сделать отдельный (расчетный, сберегательный) счет клиента ТКС - не вклад - с которого можно было бы спокойно через интернет-банк переводить деньги на ТКС-карту?

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