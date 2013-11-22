На рассмотрении

Бесплатный телефон для звонков с мобильного телефона, в том числе для Москвы и СПб

Уважаемые господа,



Почему бы Ситибанку не ввести бесплатный телефон для звонков с мобильного телефона, в том числе для Москвы и СПб? Сегодня у меня был срочный запрос, звонить с городского телефона не было возможности, в итоге я потратила действительно много времени, и соответственно денег, чтобы задать простой вопрос оператору, большую часть времени общаясь с автоматизированным меню. Честно говоря, очень раздражает такая необходимость и то, что такой солидный банк, не удосужился организовать бесплатную телефонную линию для всех клиентов в России.



С уважением,

Надежда

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