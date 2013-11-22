Подписаться на идею
ic t
(ict)
Реализовано
сделать редактируемым поле "назначение платежа" в шаблонах и поля в банковских переводах
Сейчас в шаблонах платежей в ИБ редактируется только сумма.
2
1) Предлагаю сделать редактируемым поле "назначение платежа".
Без этого шаблоны абсолютно бесполезны. Например, платеж "оплата за январь" и что я буду платить всегда за январь?
Те кто тестировал шаблоны не понимают зачем они нужны.
Также из полей шаблона нельзя ничего скопировать. Открываю новый платеж и шаблон хоть и светится справа - абсолютно бесполезен. Приходится распечатывать в PDF платежку и оттуда копировать.
2) Предлагаю сделать поля шаблонов копируемыми
3) предлагаю сделать поле "назначение платежа" многстрочным, чтобы текст в нем был виден на экране.
Большинство нормальных платежей содержат детальный текст "плата по договору такому-то от такого-то за такой-то товар", а не "за обнал".
Комментарии 2