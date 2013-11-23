Подписаться на идею Morpheios Melas

Реализовано

Фильтрация операций по основной/дополнительным картам в мобильном банке

Прошу запланировать в следующий апдейт мобильного банка возможность фильтрации операций по основной/дополнительным картам, аналогично тому как это происходит в ИБ в виджете "Операции по счету", или другим способом дать возможность узнать по какой из карт произведена операция (например при открытии "деталей операции с картой местности"). Данные для этого в биллинге имеются, несмотря на то что все карты списывают с единого счета, это еще раз повторюсь можно проверить с помощью ИБ виджета "операции по счету".

3