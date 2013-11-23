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Аватар Morpheios Melas
23.11.2013 03:23 #
Реализовано

Фильтрация операций по основной/дополнительным картам в мобильном банке

Прошу запланировать в следующий апдейт мобильного банка возможность фильтрации операций по основной/дополнительным картам, аналогично тому как это происходит в ИБ в виджете "Операции по счету", или другим способом дать возможность узнать по какой из карт произведена операция (например при открытии "деталей операции с картой местности"). Данные для этого в биллинге имеются, несмотря на то что все карты списывают с единого счета, это еще раз повторюсь можно проверить с помощью ИБ виджета "операции по счету".
3

Комментарии 3

Тинькофф Банк
#
14.06.2018 в 14:42 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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