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26.11.2013 17:48 #
Принято

Курсы валюты на главной странице сайта

Предлагаю публиковать курсы валют (доллары и евро), внутренний банка РС и ЦБ РФ на главной странице сайта банка и на сайте интернет-банка.
5

Комментарии 5

Соколова Дарья
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Добрый вечер!

Курсы валют для операций с Картами Банка имеются на сайте Банка по ссылке - http://www.rsb.ru/cards/about/exchange_rate/
Курсы валют для операций, совершаемых в Интернет-банке (конвертация), имеются внизу каждой страницы личного кабинета.
Пожелание по поводу отражения курса ЦБ на сайте Банка и в личном кабинете Интернет-банка было направлено в профильное подразделение для анализа и рассмотрения.

С уважением,
Соколова Дарья
ЗАО «Банк Русский Стандарт»
Соколова Дарья
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02.12.2013 в 20:15 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Алимова Альфия
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Добрый день!

По уточненной информации, возможность/необходимость размещения курсов ЦБ на сайте Банка сейчас находится на рассмотрении. В личном кабинете Интернет-банка размещение курсов ЦБ на данный момент не планируется.

С уважением,
Алимова Альфия
ЗАО «Банк Русский Стандарт»
Алимова Альфия
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03.12.2013 в 09:18 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
Mscw
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Уважаемые Дарья Соколова и Алимова Альфия, я специально выделил жирным шрифтом "на главной" (странице сайта), чтобы не терять время на поиск курса валюты. Также хотелось бы видеть курс валюты в интернет-банке до введения личных данных.
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