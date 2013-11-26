Курсы валюты на главной странице сайта

Соколова Дарья 02.12.2013 20:14 # Добрый вечер! Курсы валют для операций с Картами Банка имеются на сайте Банка по ссылке - http://www.rsb.ru/cards/about/exchange_rate/ Курсы валют для операций, совершаемых в Интернет-банке (конвертация), имеются внизу каждой страницы личного кабинета. Пожелание по поводу отражения курса ЦБ на сайте Банка и в личном кабинете Интернет-банка было направлено в профильное подразделение для анализа и рассмотрения. С уважением, Соколова Дарья ЗАО «Банк Русский Стандарт» 0
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Курсы валют для операций с Картами Банка имеются на сайте Банка по ссылке - http://www.rsb.ru/cards/about/exchange_rate/
Курсы валют для операций, совершаемых в Интернет-банке (конвертация), имеются внизу каждой страницы личного кабинета.
Пожелание по поводу отражения курса ЦБ на сайте Банка и в личном кабинете Интернет-банка было направлено в профильное подразделение для анализа и рассмотрения.
С уважением,
Соколова Дарья
ЗАО «Банк Русский Стандарт»
По уточненной информации, возможность/необходимость размещения курсов ЦБ на сайте Банка сейчас находится на рассмотрении. В личном кабинете Интернет-банка размещение курсов ЦБ на данный момент не планируется.
С уважением,
Алимова Альфия
ЗАО «Банк Русский Стандарт»