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Dmitriy
(xeqipex)
Ждет рассмотрения
Вернуть смс-подтверждения переводов между своими счетами
Недавно Авангард решил отменить смс-подтверждения на "безопасные" операции, а именно - на переводы между своими счетами. При этом, при ближайшем рассмотрении оказывается, что операции эти не такие уж и безопасные. Так, со своими, т.е. кредитными средствами, Банк не позволяет делать ничего без смс-подтверждения. А если средства клиента - то пожалуйста! Защита денг клиентов Авангарду не так важна. Не буду вдаваться в подробности того, как утащить деньги путем их переводов между счетами без смс. Достаточно того, что раньше Авангард такого делать не позволял.
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Авангард оправдал решение большим количеством просьб клиентов об отмене такого подтверждения. Причина просьб понятна - далеко не всем клиентам есть дело до особенностей концепции Авангардовского ИБ: лишь бы проценты по кредитам были ниже, да телодвижений при работе в ИБ меньше. Но с телодвижениями проблема так просто не решается: их все равно много, хоть с смс, хоть без. А вот безопасность упала.
Предлагаю проголосовать за компромисное решение: индивидуальные настройки смс-подтверждений (или коды с карточки, флешка - на выбор клиента, как раньше было). Т.е. те, кому безопасность не нужна - отключат эти смс в настройках и будут счастливы. А кому безопасность важна (например, часто большие суммы на интернет-счет приходят) - те включат себе смс-подтверждения на любые операции в ИБ. Попутно можно добавить смс-подтверждение на вход в ИБ, как у Сбербанка.
Комментарии 8
заходит юзер в ИБ, вводит смс на вход - "извините, ошибка".
пытается зайти ещё раз, опять вводит смс.
тем временем хакер, подменивший ИБ, успешно вошёл по первой смс и успешно вывел бабло по второй смс.
так что смс на вход точно не будет.
и спама от таксистов тоже не будет - мегафон его уже месяц как убил, а вчера его убил мтс. ждём пчёл.
У меня как раз мегафон, и таксисты и кредиты и жратва с доставкой - всё приходит. Только теперь не с отправителя "такси", а с обычного номера телефона, причем в большинстве случаев, как раз Мегафоновского.
принцип тот же, что у кнопки "это спам" в веб-почте.
А что мешаете сделать смс на вход иным, чем смс для подтверждения операций, например, с разным числом цифр? Это же не коды с карточки. Да и в самой смс нужно писать назначение присланного кода. А если кто-то не читает назначение кода, это уже не лечится.