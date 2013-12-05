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Ждет рассмотрения

Вернуть смс-подтверждения переводов между своими счетами

Недавно Авангард решил отменить смс-подтверждения на "безопасные" операции, а именно - на переводы между своими счетами. При этом, при ближайшем рассмотрении оказывается, что операции эти не такие уж и безопасные. Так, со своими, т.е. кредитными средствами, Банк не позволяет делать ничего без смс-подтверждения. А если средства клиента - то пожалуйста! Защита денг клиентов Авангарду не так важна. Не буду вдаваться в подробности того, как утащить деньги путем их переводов между счетами без смс. Достаточно того, что раньше Авангард такого делать не позволял.

Авангард оправдал решение большим количеством просьб клиентов об отмене такого подтверждения. Причина просьб понятна - далеко не всем клиентам есть дело до особенностей концепции Авангардовского ИБ: лишь бы проценты по кредитам были ниже, да телодвижений при работе в ИБ меньше. Но с телодвижениями проблема так просто не решается: их все равно много, хоть с смс, хоть без. А вот безопасность упала.

Предлагаю проголосовать за компромисное решение: индивидуальные настройки смс-подтверждений (или коды с карточки, флешка - на выбор клиента, как раньше было). Т.е. те, кому безопасность не нужна - отключат эти смс в настройках и будут счастливы. А кому безопасность важна (например, часто большие суммы на интернет-счет приходят) - те включат себе смс-подтверждения на любые операции в ИБ. Попутно можно добавить смс-подтверждение на вход в ИБ, как у Сбербанка.

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