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Аватар Евгений (eapenkin)
06.12.2013 18:06 #
Отклонено

Добавить номер карты в СМС сообщения Мобильного Кошелька.

При совершении операции через приложение Мобильный Кошелек, на мой телефон приходит СМС-сообщение такого вида:

"Platezh. Koshelek. Summa 20.00 RUB. mWallet.Megafon. 06.12.2013 17:37. Dostupno 80.00 RUB. wallet.tinkoff.ru"

Не могли бы вы добавить в это сообщение 4 последние цифры номера предоплаченной карты, которая привязана к кошельку. То есть сообщение выглядело бы так:

"Platezh. Koshelek *9370. Summa 20.00 RUB. mWallet.Megafon. 06.12.2013 17:37. Dostupno 80.00 RUB. wallet.tinkoff.ru"
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