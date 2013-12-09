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Контакты для Сбербанк Премьера

Добрый день!



1. Столкнулся с такой неожиданной вещью - никак не мог позвонить в Сбербанк Премьер из-за границы. Телефон 8-800-.. (единственный, указанный на сайте) из-за границы не работает ни в каких вариантах (+7, естественно, я набирал, и все коды Москвы потом пробовал). Пришлось звонить по обычному и просить перевести туда. Время=деньги. Просьба указать на сайте такой телефон Сбербанк Премьера, который можно набирать из-за границы.



2. Просьба завести отдельный е-мейл для клиентов Сбербанк премьер.

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