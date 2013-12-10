Реализовано

дистанционное кредитование

Сейчас большинство банков оформляют заявки на своих сайтах. проблема в том, что человек, оформив несколько заявок, по результатам их рассмотрения обязан предоставить документы (обычно это 2-НДФЛ и трудовая книжка).И тут возникает психологическая проблема: надо идти в бухгалтерию и отдел кадров и просить дать например, 3-4 копии трудовых и 3-4 НДФЛ. Решение: предоставить возможность загружать на сайте при оформлении заявки сканы, например, цветные, этих документов. Скажете "абсурд", а вот и нет. Человеку не надо ездить в банки, возить стопку трудовых и НДФЛ, отправишаться с работы и т.д.. Сейчас некоторые банки стали предоставлять возможность выезда специалиста на работу и это хорошо, но есть одно "но", вы не видите своего специалиста-кредитовщика на рабочем месте, он может быть где угодно, ссылаясь на пробки, он может не успеть к клиенту из-за пробок и все такое. Вы же как банк можете дистанционно получить пакет документов, а оригиналы Вам человек привезет при положительном рассмотрении заявки. Сам неоднократно сталкивался с этим и поражаюсь как банки не видят этого!!! Опять же, если решение будет отрицательным для заемщика вы экономите элементарно на бумаге, не оформляя бумажные варианты заявок.

Я раскидал эту идею банкам, в которых кредитуюсь, выбор за Вами.

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