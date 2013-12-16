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Аватар Стрельников Олег (ois1977)
16.12.2013 12:37 #
Принято

SMS-оповещение о начале действия расходных лимитов

Поскольку лимиты вступают "не позже, чем на следующий день" нужно знать точный момент времени, когда они начали действовать
3

Комментарии 3

viabank
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лучше чтобы лимиты сразу начинали действовать.
Соколова Дарья
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24.12.2013 в 10:04 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Соколова Дарья
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24.12.2013 в 12:43 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
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