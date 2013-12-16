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Добавить управление расходными лимитами для кредитных карт, а лучше вообще для всех

Кредитки наиболее уязвимы перед злоумышленниками, потому что с БвК деньги можно перевести на накопительный счет и они будут не доступны с карты, а с кредитки деньги таким образом не переведешь, потому что удерживается комиссия. Отсутсвие лимитов по кридиткам - самый главный аргумент против их использования

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