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Аватар Стрельников Олег (ois1977)
16.12.2013 12:46 #
Реализовано

Добавить управление расходными лимитами для кредитных карт, а лучше вообще для всех

Кредитки наиболее уязвимы перед злоумышленниками, потому что с БвК деньги можно перевести на накопительный счет и они будут не доступны с карты, а с кредитки деньги таким образом не переведешь, потому что удерживается комиссия. Отсутсвие лимитов по кридиткам - самый главный аргумент против их использования
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Комментарии 3

viabank
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вот либо разработчики в БРС никудышные, либо маркетологи - затейники... как можно было реализовать лимиты не для всех карт? БвК - есть лимиты, а БвК MCG - нет. как так? вопрос риторический.
Соколова Дарья
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24.12.2013 в 10:41 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
Соколова Дарья
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Здравствуйте!

Действительно, сейчас в системе Интернет-банк реализована возможность настройки расходных лимитов на операции по некоторым картам. Для настройки доступны 4 типа расходных лимитов (ежедневный, ежемесячный, лимит на операции получения наличных денежных средств и иные расходные операции).

На текущий момент такой функционал доступен для следующих карт:
Пакет услуг «Банк в кармане»;
Транспортная карта (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург);
Почтовая карта;
Зарплатная карта – Банк в кармане;
Банк в кармане MasterCard Gold;
Банк в кармане Gold/ Банк в кармане Platinum;
Банк в кармане Стандарт/ Банк в кармане Стандарт Промо.

Благодарим за Ваше предложение. Банк высоко ценит мнение своих Клиентов, в частности, как источник информации в целях улучшения качества оказываемых нами услуг.

С уважением,
Соколова Дарья
ЗАО "Банк Русский Стандарт"
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