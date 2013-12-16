Реализовано
Добавить управление расходными лимитами для кредитных карт, а лучше вообще для всех
Кредитки наиболее уязвимы перед злоумышленниками, потому что с БвК деньги можно перевести на накопительный счет и они будут не доступны с карты, а с кредитки деньги таким образом не переведешь, потому что удерживается комиссия. Отсутсвие лимитов по кридиткам - самый главный аргумент против их использования
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Комментарии 3
Действительно, сейчас в системе Интернет-банк реализована возможность настройки расходных лимитов на операции по некоторым картам. Для настройки доступны 4 типа расходных лимитов (ежедневный, ежемесячный, лимит на операции получения наличных денежных средств и иные расходные операции).
На текущий момент такой функционал доступен для следующих карт:
Пакет услуг «Банк в кармане»;
Транспортная карта (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург);
Почтовая карта;
Зарплатная карта – Банк в кармане;
Банк в кармане MasterCard Gold;
Банк в кармане Gold/ Банк в кармане Platinum;
Банк в кармане Стандарт/ Банк в кармане Стандарт Промо.
Благодарим за Ваше предложение. Банк высоко ценит мнение своих Клиентов, в частности, как источник информации в целях улучшения качества оказываемых нами услуг.
С уважением,
Соколова Дарья
ЗАО "Банк Русский Стандарт"