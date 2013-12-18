БВК Голд с чипом и PayPass.

Соколова Дарья 24.12.2013 12:36 # 24.12.2013 в 12:36 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении» 0
Комментарии 3
Выпуск карт «Банк в кармане MasterCard Gold», рассылаемых по инициативе Банка, на пластике с чипом и PayPass не планируется. Однако в дальнейшем возможен выпуск альтернативных продуктов с поддержанием указанных выше технологий и выгодными условиями.
Список карт Банка, которые сейчас выпускаются на пластике с чипом и с технологией бесконтактной оплаты покупок, представлен на сайте Банка:
http://www.rsb.ru/cards/about/chip_cards/
http://www.rsb.ru/cards/about/contactless_cards/
С уважением,
Соколова Дарья
ЗАО "Банк Русский Стандарт"