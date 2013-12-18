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18.12.2013 13:22 #
Отклонено

БВК Голд с чипом и PayPass.

Предлагаю банку реализовать идею по выпуску карты БВК Голд (рассылаемой по инициативе банка) с чипом и PayPass.
3

Комментарии 3

Соколова Дарья
#
24.12.2013 в 12:36 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Соколова Дарья
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24.12.2013 в 13:02 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
Соколова Дарья
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Уважаемый Mscw!

Выпуск карт «Банк в кармане MasterCard Gold», рассылаемых по инициативе Банка, на пластике с чипом и PayPass не планируется. Однако в дальнейшем возможен выпуск альтернативных продуктов с поддержанием указанных выше технологий и выгодными условиями.
Список карт Банка, которые сейчас выпускаются на пластике с чипом и с технологией бесконтактной оплаты покупок, представлен на сайте Банка:
http://www.rsb.ru/cards/about/chip_cards/
http://www.rsb.ru/cards/about/contactless_cards/

С уважением,
Соколова Дарья
ЗАО "Банк Русский Стандарт"
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