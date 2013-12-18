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Друзья «Банки.ру»
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Аватар Алена В (AlenaV)
18.12.2013 16:20 #
Принято

это даже и не идея....

у меня просто в профиле некоторые банки кхм... "в друзьях"
галочки сняты, а мы все равно... "дружим" smile:D

исправьте баг, пожалуйста))))
7

Комментарии 7

Ca$h_man
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Такая же проблема! После добавления банка в "Обслуживался ранее" и если до этого я у него был в друзьях, то после, сообщения всё равно приходят. Я уже замучился весь smile:dramatics: Тоже хотел написать об этом только времени не было, а тут пожалуйста)
Редактор
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22.12.2013 в 12:22 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
Ksiu_Sallivan
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Алёна, подскажите, пожалуйста, с какими конкретно банками проблема?

Дело в том, что сообщество "Друзей" отображается в профиле в любом случае. Просто как указание того, что у банка есть "Друзья".


Такая же проблема! После добавления банка в "Обслуживался ранее" и если до этого я у него был в друзьях, то после, сообщения всё равно приходят. Я уже замучился весьРисунокТоже хотел написать об этом только времени не было, а тут пожалуйста)
Ca$h_man


Тоже подскажите, пожалуйста, с каким конкретно банком проблема?
Ca$h_man
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Последний раз приходило от ХКФ банка 10 декабря
Название идеи: дистанционное кредитование

При попытки отписаться от идей выдаёт сообщение
Если вы хотите подписаться на идеи этого банка, то вы должны сначала вступить в сообщество
Но ведь я уже подписан и хочу отписаться smile:crazy:

Может мне его снова добавить в "сейчас обслуживаюсь" потом попробовать отписаться?

P.S. хотелось бы что бы всё это работало автоматически. Добавил банк в "ранее обслуживался" и если я был у него в друзьях, то автоматически и от его идей отписываться.
Ksiu_Sallivan
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Может мне его снова добавить в "сейчас обслуживаюсь" потом попробовать отписаться?


Сходу не подскажу, сервис старый smile:( Есть подозрение, что именно так и надо сделать.
Но это, разумеется, в корне неправильно.
Передам это коллегам, обсудим. Если это тупо баг - тогда исправим. Если это было не продумано изначально, тогда придется проработать более планово и, соответственно, дольше. В любом случае - будем решать.
Извините, пожалуйста, за доставленные неудобства.
Ksiu_Sallivan
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От Алёны по-прежнему жду ответ smile:uncap:
Ksiu_Sallivan
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P.S. хотелось бы что бы всё это работало автоматически. Добавил банк в "ранее обслуживался" и если я был у него в друзьях, то автоматически и от его идей отписываться.

Ca$h_man


Вот это пока запишу в отдельную идею для проектного отдела.
Есть люди, которые, закончив обслуживание в банке, отслеживают его историю. Идея отписывать пользователей от чего-либо автоматом в данном случае вызывает сомнения (мои). Поэтому отправлю это людям сведущим. smile:)
А вот возможность отписаться должна быть в любом случае.
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