это даже и не идея....

Ca$h_man 18.12.2013 18:09 # Такая же проблема! После добавления банка в "Обслуживался ранее" и если до этого я у него был в друзьях, то после, сообщения всё равно приходят. Я уже замучился весь Тоже хотел написать об этом только времени не было, а тут пожалуйста) 0
Комментарии 7
Дело в том, что сообщество "Друзей" отображается в профиле в любом случае. Просто как указание того, что у банка есть "Друзья".
Тоже подскажите, пожалуйста, с каким конкретно банком проблема?
При попытки отписаться от идей выдаёт сообщение Но ведь я уже подписан и хочу отписаться
Может мне его снова добавить в "сейчас обслуживаюсь" потом попробовать отписаться?
P.S. хотелось бы что бы всё это работало автоматически. Добавил банк в "ранее обслуживался" и если я был у него в друзьях, то автоматически и от его идей отписываться.
Сходу не подскажу, сервис старый Есть подозрение, что именно так и надо сделать.
Но это, разумеется, в корне неправильно.
Передам это коллегам, обсудим. Если это тупо баг - тогда исправим. Если это было не продумано изначально, тогда придется проработать более планово и, соответственно, дольше. В любом случае - будем решать.
Извините, пожалуйста, за доставленные неудобства.
Вот это пока запишу в отдельную идею для проектного отдела.
Есть люди, которые, закончив обслуживание в банке, отслеживают его историю. Идея отписывать пользователей от чего-либо автоматом в данном случае вызывает сомнения (мои). Поэтому отправлю это людям сведущим.
А вот возможность отписаться должна быть в любом случае.