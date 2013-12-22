"Возвращаем вклад утром"

В обслуживании клиента, ТКС держит планку много выше, чем большинство банков. Использование дистанционных каналов делает общение с Банком удобным и продуктивным.
Но есть один момент, в котором ТКС показывает себя менее аккуратно чем банки офф-лайн. Это возврат денег из вклада. Если в "обычном" банке я приду утром, в день закрытия вклада --- никто не удивится и деньги мне выдадут.
А вот в ТКС проценты по вкладу и деньги со вклада могут поступать на карту в течении всего дня, даже поздним вечером.
По аналогии с "обычным" банком --- ТКС в течении дня отвечает мне "выплатим, не волнуйтесь, зайдите попозже"
Предлагаю Банку взять на себя обязательство вернуть вклад к определенному часу. Пусть это будет не утро, пусть это будет не обязательство, прописанное в документах, но пусть ТКС хоть декларирует:
"в 10:00 все вклады на картах"
Комментарии 5
К тому же, лично у меня вызывает недоумение и нередкое наличие "проблем" с отправкой закрытых вкладов вторым рейсом.
Это из-за недостаточности средств на кор/счете случается?
И в развитие предложения: в большинстве "обычных" банков заранее извещать банк об отказе от пролонгации вклада не нужно. По-умолчанию, средства выдадут в день окончания вклада без предварительной заявки. Хотелось бы, чтобы распоряжение о закрытии вклада можно было подать в любой момент до окончания операционного дня в день закрытия вклада (ну хорошо, за час до окончания
А то рапоряжение о закрытии теряется в истории и не столь очевидно - помнить ли банк о нём.