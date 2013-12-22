"Возвращаем вклад утром"

Отклонено

В обслуживании клиента, ТКС держит планку много выше, чем большинство банков. Использование дистанционных каналов делает общение с Банком удобным и продуктивным.Но есть один момент, в котором ТКС показывает себя менее аккуратно чем банки офф-лайн. Это возврат денег из вклада. Если в "обычном" банке я приду утром, в день закрытия вклада --- никто не удивится и деньги мне выдадут.А вот в ТКС проценты по вкладу и деньги со вклада могут поступать на карту в течении всего дня, даже поздним вечером.По аналогии с "обычным" банком --- ТКС в течении дня отвечает мне "выплатим, не волнуйтесь, зайдите попозже"Предлагаю Банку взять на себя обязательство вернуть вклад к определенному часу. Пусть это будет не утро, пусть это будет не обязательство, прописанное в документах, но пусть ТКС хоть декларирует:"в 10:00 все вклады на картах"