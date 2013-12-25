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Аватар Олег Жильцов (zhilets)
25.12.2013 02:33 #
Принято

Видеть, сколько нужно потратить для бесплатного годового обслуживания

Очень хорошо, что в счетах-выписках видны суммы влияющие на начисление процентов на следующий месяц (имею ввиду карты БВК), остаток суммы для получения повышенного cash back. Однако нигде (ни в счетах-выписках, ни в интернет-банке) не видно остатка суммы, дающей право на бесплатное обслуживание на следующий год (для платных карт). Очень хотелось бы видеть эту информацию в счетах-выписках и полагаю, что технических сложностей в этом не должно быть.
2

Комментарии 2

Соколова Дарья
#
28.12.2013 в 15:08 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Соколова Дарья
#
31.12.2013 в 08:56 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
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