Принято

Видеть, сколько нужно потратить для бесплатного годового обслуживания

Очень хорошо, что в счетах-выписках видны суммы влияющие на начисление процентов на следующий месяц (имею ввиду карты БВК), остаток суммы для получения повышенного cash back. Однако нигде (ни в счетах-выписках, ни в интернет-банке) не видно остатка суммы, дающей право на бесплатное обслуживание на следующий год (для платных карт). Очень хотелось бы видеть эту информацию в счетах-выписках и полагаю, что технических сложностей в этом не должно быть.

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