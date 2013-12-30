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сириус 1.0

Уважаемый "Сбербанк", новый терминал "Сириус" 1.0 не удобен, не только клиенты, но и работники банка помогающие в зале, стараются им не пользоваться. Перечислю недостатки: очень медленно загружаются операции, нет считывания штрих кода при оплате ЖКХ. Страница: слишком мелкий шрифт, скученно, не ярко и не удобно расположена информация, дополнительная клавиатура на дисплее при наличии кнопок в низу. Может быть ещё что-то забыла, но в целом новый "Сириус" крайне не удобен, спросите работников банка и они вам это подтвердят. Большая часть пожилых людей, кое-как освоила пользование терминалами, а это нововведение выбивает их из колеи, они теряются, к тому же многие плохо видят и поверьте очень трудно научить "старую собаку" новым фокусам. Москва, ЦАО

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