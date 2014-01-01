Ждет рассмотрения

Предложение. Дать возможность ставить запрет на приём денег на свою карты с чужой.

Владелец карты Авангард, принимая деньги на карты, уплачивает комиссию 30 рублей.

Проблема в том, что получатель денег не имеет возможности управлять процессом. Какой-нибудь недоброжелатель может развлечься, сделав 1000 переводов по рублю каждый. В результате владелец карты Авангард уплатит 30000 рублей комиссии.

Предлагаю, ввести возможность запрета приёма денег с карты на карту. Кто не боится, пусть оставляет галочку неустановленной.

В конце-концов, гражданский кодекс даёт возможность отказаться от дара, отказаться от наследства. Авангард тоже должен дать возможность от приёма таких денег.



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