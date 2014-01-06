ага. я тоже в свое время по причине предельно недружественного процесса не стал менять простую кредитку на ТП1. думается, пока Сбер не потеряет долю рынка - не почешется, в этой конторе что-то новое делать проще, чем перестраивать сложившиеся процессы. а ведь можно было пойти другим путем и разрешить клиенту иметь не одну, а две кредитки. тогда можно было бы получить новую, проверить её в работе, и затем без напряга сдать старую, чтобы освободить место под возможную будущую очередную замену.