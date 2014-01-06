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Упрощение изменения типа кредитной карты для текущих держателей кредиток Сбербанка

Здравствуйте,

Я пользуюсь золотой кредитной картой виза Сбербанка уже около 5 лет. Три года назад я обратился в отделение Сбербанка с просьбой поменять мне карту на аналогичную золотую карту, но Аэрофлот бонус. Мне ответили, что нужно закрыть эту карту, ждать 45 дней, потом собрать полный комплект документов и ждать решения банка о выдаче карты!

Как результат, я обратился в Сити банк, где у меня тоже была кредитка, написал заявление на замену типа кредитной карты на Аэрофлот-бонус и через несколько дней получил новую карту. Карту Сбербанка я теперь держу на всякий случай, а пользуюсь постоянно картой Аэрофлот бонус Ситибанка.

Раз в год я интересуюсь изменился ли порядок замены типа карты в Сбербанке - изменений нет. Предлагаю Вам рассмотреть возможность менять тип карт по упрощённой процедуре - просто по заявке. Думаю не я один столкнулся с такой ситуацией.

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