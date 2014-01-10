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Ждет рассмотрения

Перевод валюты с вклада на карту через ИБ.

Предлагаю рассмотреть возможность перевода валюты с вклада "Хорошие новости" на карту, открытую в той же валюте, через интернет-банк и обратно с карты на вклад.

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