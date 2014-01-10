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Аватар Стрельников Олег (ois1977)
10.01.2014 23:10 #
Ждет рассмотрения

ИБ: возможность посмотреть в выписке по счету кредитной карты проведенные и зарезервированные операции в единой таблице

Реализовать режим просмотра выписки по счету кредитной карты (кредитному счету) при котором таблицы "ПРОВЕДЕННЫЕ ПО КАРТСЧЕТУ ОПЕРАЦИИ" и "АВТОРИЗОВАННЫЕ(ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ), НО ЕЩЕ НЕ ПОСТУПИВШИЕ В БАНК ОПЕРАЦИИ" объединены в одну. В общую таблицу должен быть включен столбец "Сумма доступная к использованию". Зарезервированные операции не должны влиять на столбец "Остаток/долг", но должны изменять столбец "Сумма доступная к использованию". После авторизации зарезервированной операции соответствующая строка должна удаляться, а в таблицу добавляться строка с проведенной операцией. Смысл такого режима отображения таблицы - видеть историю изменения доступного остатка. Желательно если операция так и не была проведена не удалять строку с зарезервированной операцией, а добавлять строку "снятия холда".
4

Комментарии 4

art.spb
#
Че? Зачем? Зарезервированные операции и так уменьшают сумму, доступную к использованию.
ois1977
#
А зачем столбец "Остаток"? Понятно, что они уменьшают, но я хочу видеть не только общий итог, а как менялась сумма доступных средств после каждой операции
rdc
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История доступных средств не является чем-то постоянным, и преспокойно корректируется задним числом.
Например, ТСП сняло холд, и эта запись из таблицы просто исчезнет, как будто её никогда и не было.
ois1977
#

История доступных средств не является чем-то постоянным, и преспокойно корректируется задним числом.
Например, ТСП сняло холд, и эта запись из таблицы просто исчезнет, как будто её никогда и не было.

rdc

это именно то, чего я ожидаю
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