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ИБ: возможность посмотреть в выписке по счету кредитной карты проведенные и зарезервированные операции в единой таблице

Реализовать режим просмотра выписки по счету кредитной карты (кредитному счету) при котором таблицы "ПРОВЕДЕННЫЕ ПО КАРТСЧЕТУ ОПЕРАЦИИ" и "АВТОРИЗОВАННЫЕ(ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ), НО ЕЩЕ НЕ ПОСТУПИВШИЕ В БАНК ОПЕРАЦИИ" объединены в одну. В общую таблицу должен быть включен столбец "Сумма доступная к использованию". Зарезервированные операции не должны влиять на столбец "Остаток/долг", но должны изменять столбец "Сумма доступная к использованию". После авторизации зарезервированной операции соответствующая строка должна удаляться, а в таблицу добавляться строка с проведенной операцией. Смысл такого режима отображения таблицы - видеть историю изменения доступного остатка. Желательно если операция так и не была проведена не удалять строку с зарезервированной операцией, а добавлять строку "снятия холда".

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