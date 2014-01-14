Отклонено

Отменить смс-подтверждение на изменение назначения платежа при редактировании шаблона.

Это смс-подтверждение на эту операцию бесит - заставляет проделывать ненужные операции - читать смску, вбивать пароль, стирать смску - и так несколько раз в месяц по каждому ежемесячному платежу - при том что к "безопасности" эта операция отношения не имеет, ведь предполагаемый мошенник, завладевший моим акком и паролем в инет-банке, меняя "Назначение платежа" ничего не добъётся - вывести мои деньги на свои реквизиты не сможет. Потому что на изменение реквизитов нужно оставить смс-подтверждение - эта операция требуется очень нечасто, максимум раз в несколько лет. А вот изменение назначения платежа - каждый месяц, потому что там нужно каждый раз менять название месяца, и каждый раз нужно мудохаться с этой дурацкой смской. Странно что такие клиентоориентированные работники банка сами об этом не догадались, когда делали интерфейс. Ну хотя бы вот теперь когда я, клиент банка, обращаю внимание на это противное неудобство - наверное должны работники банка среагировать и избавить клиентов от этой фигни?

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