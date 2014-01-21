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Антон
(antoxa1974)
Ждет рассмотрения
Емейлы с форума
Емейл рассылка почему-то распространяется и на собственные сообщения в форуме. Т.е. портал меня уведомляет о том, что я секунду назад (письма приходят мгновенно, респект) написал на форуме. В народном рейтинге такой функции нет, хотелось бы, чтобы и на форуме отключили.
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Комментарии 1
Для этого в настройках своего профиля
http://www.banki.ru/profile/index.php...b=personal
в блоке "Форум" снимите галочку с пункта "включать свои сообщения в рассылку".