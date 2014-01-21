Подписаться на идею Антон (antoxa1974)

Ждет рассмотрения

Емейлы с форума

Емейл рассылка почему-то распространяется и на собственные сообщения в форуме. Т.е. портал меня уведомляет о том, что я секунду назад (письма приходят мгновенно, респект) написал на форуме. В народном рейтинге такой функции нет, хотелось бы, чтобы и на форуме отключили.

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