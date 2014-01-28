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Аватар Анастасия Воронина (Gnyava)
28.01.2014 11:29 #
Ждет рассмотрения

КОЛЛЕКТИВНОЕ ПИСЬМО

Предлогаю ввести так называемое коллективное письмо для тех, кто пострадал от действий банка.
Как вариант:
1. Создается коллективное письмо, где описывается проблема: звонки из банка на личный номер, после того, как банку сказано, что должника не знают. Данное письмо открыто месяц (к примеру). Все, кто пострадал от таких действий подписываются в нем (в скрытой форме указывается не только паспорт, тел. но и описывается проблема (можно со ссылкой на отзыв, оставленный ранее - модератор решает, есть ли основания для подписи);
2. После того, как открытое письмо существует месяц, его закрывают, распечатывают 9тут форму нужно самим придумать) и оправляют в ЦБ РФ или куда оно (письмо) открыто.
smile:)
0

Комментарии 3

Gnyava
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П.С: данное письмо можно будет открыть только в том случае, елси проблема возникла повторно (то есть, елси банк в народном рейтинге отписал о решении проблемы, а через 2 мес опять такая же ситуация) -ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ!!!
Gnyava
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И уже к этому письму могут присоединиться те, кто пишет впервые.
pqline
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Народный рейтинге банков - сам по себе открытое письмо банку. Каждый из клиентов банка подписывается под ним, описывая свою ситуацию со всеми оставленными нам и банку персональными данными для идентификации клиента. Тем самым не только снижается рейтинг при массовом зачтении проблемы, но и оглашается информация для банка и банковского сообщества. Все наглядно, прозрачно и главное - действенно.
По поводу ЦБ - он принимает индивидуальные жалобы клиентов банков, есть специальные формы в открытом доступе для подачи претензии.
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