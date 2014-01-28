Предлогаю ввести так называемое коллективное письмо для тех, кто пострадал от действий банка.
Как вариант:
1. Создается коллективное письмо, где описывается проблема: звонки из банка на личный номер, после того, как банку сказано, что должника не знают. Данное письмо открыто месяц (к примеру). Все, кто пострадал от таких действий подписываются в нем (в скрытой форме указывается не только паспорт, тел. но и описывается проблема (можно со ссылкой на отзыв, оставленный ранее - модератор решает, есть ли основания для подписи);
2. После того, как открытое письмо существует месяц, его закрывают, распечатывают 9тут форму нужно самим придумать) и оправляют в ЦБ РФ или куда оно (письмо) открыто.
Комментарии 3
По поводу ЦБ - он принимает индивидуальные жалобы клиентов банков, есть специальные формы в открытом доступе для подачи претензии.