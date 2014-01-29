Реализовано

Не сворачивать меню при нажатии правой кнопки мыши на ссылке

Я привык всегда все ссылки открывать в новой вкладке.

После появления на banki.ru нового дизайна столкнулся со следующим небольшим неудобством.

В основном меню вверху страницы нажимаю "показать меню". Меню полностью разворачивается. Нахожу интересующую меня ссылку и жму правую кнопку мыши, чтобы попытаться открыть в новой вкладке. Однако после этого меню сворачивается и посреди страницы остается висеть контекстное меню браузера.

Если это не является специальной задумкой разработчиков, то было бы удобно, чтобы при нажатии правой кнопкой мыши на ссылке меню всё же не сворачивалось.



P.S. браузер FireFox. В IE такого эффекта не наблюдается.



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