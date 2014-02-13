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Борис
(bead2010)
На рассмотрении
Инициативные предложения банкам со стороны Банки.Ру об открытии Горячей линии
Хорошо бы принимать предложения от участников Банки.Ру об обращении к конкретному банку с просьбой открыть горячую линию. Например, если предложений набралось Х штук, писать этому банку письмо от имени Банки.Ру. Тем же методом можно было бы заводить новые ветки в "Друзьях банков".
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Комментарии 3
Здесь есть два момента: во-первых, Горячая линия это коммерческий продукт, банк платит за ее открытие, поэтому с нашей стороны будет не совсем корректно навязывать ГЛ банкам, в том числе через сбор подписей от форумчан. Во-вторых, не все банки могут оперативно реагировать на вопросы пользователей. Часть банков, кто отказывается от ГЛ, делает это именно по данной причине - общение в рамках ГЛ и Друзей банков весьма трудоемкий процесс.