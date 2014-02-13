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На рассмотрении

Инициативные предложения банкам со стороны Банки.Ру об открытии Горячей линии

Хорошо бы принимать предложения от участников Банки.Ру об обращении к конкретному банку с просьбой открыть горячую линию. Например, если предложений набралось Х штук, писать этому банку письмо от имени Банки.Ру. Тем же методом можно было бы заводить новые ветки в "Друзьях банков".

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