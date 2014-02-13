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Аватар brig1983
13.02.2014 22:09 #
Реализовано

Идея по переносу "Служебных отзывов"

Здравствуйте! Не знаю: по адресу ли я обратился, но у меня есть небольшое пожелание. Помню раньше расположение "Народного рейтинга" и "Служебного рейтинга" визуально располагалось рядом. Теперь "Служебный рейтинг" запрятан так, что сразу его и не найдешь, а уж "доставать" из глубин портала-все желание читать там отзывы отпадет, да и отзывов, похоже, там стало меньше. В общем, предлагаю: при входе на страничку конкретного банка, рядом с "Отзывами (клиентов)" расположить вкладку "Служебных отзывов". Раньше я всегда после отзывов клиентов, читал отзывы сотрудников о банке и, поверьте, картина об интересующем банке складывается более внятная.
Спасибо заранее.
0

Комментарии 3

vasilio
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С карточки банка сейчас можно перейти в Служебный рейтинг. Для этого в правой колонке нужно расхлопнуть нижнюю часть "стеллы" - блока краткой информациии о банке (см. скриншот): http://awesomescreenshot.com/0fe2cs9rab
ardneh
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24.03.2014 в 10:21 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
brig1983
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спасибо smile:)
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