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Реализовано

Идея по переносу "Служебных отзывов"

Здравствуйте! Не знаю: по адресу ли я обратился, но у меня есть небольшое пожелание. Помню раньше расположение "Народного рейтинга" и "Служебного рейтинга" визуально располагалось рядом. Теперь "Служебный рейтинг" запрятан так, что сразу его и не найдешь, а уж "доставать" из глубин портала-все желание читать там отзывы отпадет, да и отзывов, похоже, там стало меньше. В общем, предлагаю: при входе на страничку конкретного банка, рядом с "Отзывами (клиентов)" расположить вкладку "Служебных отзывов". Раньше я всегда после отзывов клиентов, читал отзывы сотрудников о банке и, поверьте, картина об интересующем банке складывается более внятная.

Спасибо заранее.

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