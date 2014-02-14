Ждет рассмотрения

карта для ИП

Хочу предложить банкам ввести такую функцию как карта самоинкасации для ИП. В УБРиР есть такая услуга, очень удобно, в любое время возможность положить денежные средства через банкомат. С уважением, Колымана

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