Ждет рассмотрения

Добработка сервиса "Сбербанк Онлайн" для досрочного погашения кредита

Добрый день!



зачем ехать в банк и стоять в очередях, что бы написать заявление на досрочное погашение кредита, было бы удобнее всем указывать сумму к списанию, либо ставить галочки списать всю сумму со счета. По умолчанию списание в размере месячного платежа.

И выводить чек на экран, как при оплате услуги с остаток по кредиту, пересчитанной суммой месячного платежа и итоговой суммой по процентам.

Это снизит нагрузку на персонал, уменьшит очереди, и что самое главное повысит привлекательность банка в глазах клиентов.



0